Rusya'yı rahatsız eden Türkiye teklifi! Çılgına dönüp öfkelendiler

Orta Koridor ve 'TRIPP' Projesi: Projelerin en umut vadedeni olarak gösterilen Orta Koridor'un kalbinde "Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası" (TRIPP) yer alıyor. ABD destekli bu kara ve demiryolu bağlantısı, Ermenistan üzerinden geçerek Türkiye ile Azerbaycan'ı birbirine bağlıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Benim için büyük bir onur" diyerek desteklediği proje, kırk yıllık Kafkasya ihtilafını sona erdirme planının da bir parçası. Türk müteahhitlik şirketlerinin sınırın Azerbaycan tarafında şimdiden çalışmalara başladığı ifade ediliyor.