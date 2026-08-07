Şara'dan flaş karar: Suriye ordusunda Türk komutan!
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'de Esed diktatöryasına karşı birlikte mücadele ettiği isimlerden Ömer Muhammed Çiftçi'yi 62'nci Tümen Komutanı olarak atadı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'de Esed diktatöryasına karşı birlikte mücadele ettiği isimlerden Ömer Muhammed Çiftçi'yi 62'nci Tümen Komutanı olarak atadı.
Suriye yönetimi, orduda yürüttüğü yeniden yapılanma kapsamında Hama merkezli 62. Tümen'in komutanlığında değişikliğe gitti.
Türkiye doğumlu ve Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye vatandaşlığı alan Tuğgeneral Ömer Muhammed Çiftçi, tümenin yeni komutanı olarak atandı.
Ebu Amşe ise görevden tamamen alınmadı. Askeri yetkililer, kendisini Merkez Bölge İdari İşler Kolordusu Komutan Yardımcılığı görevine kaydırdı.
Görev değişikliği, Suriye ordusunda komuta yapısını yeniden şekillendirmeye yönelik daha geniş kapsamlı reformların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Devlet Başkanı Ahmed Şara yönetiminin, eski muhalif grupların bağımsız güç merkezleri oluşturmasını engelleyerek tüm askeri yapıları Savunma Bakanlığı bünyesinde merkezi bir komuta altında toplamayı hedeflediği belirtiliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) 4 Ağustos'ta yayınladığı raporda da ülkede artan askeri hareketlilik ve alarm durumuna dikkat çekilmişti.
Yeni komutan Ömer Muhammed Çiftçi, "Muhtar Türki" ismiyle de tanınıyor. 1980 yılında Osmaniye ilinde dünyaya gelen Çiftçi'nin geçmişi 2004 yılında Afganistan'a kadar uzanıyor. MepaNews'in aktardığına göre, Suriye'deki savaş sürecine ise 2012 yılında katıldığı belirtiliyor. Ahmed Şara'nın uzun yıllardır yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Çiftçi, daha önce Halep'te askeri emirlik yaptı, ardından Şam kırsalındaki 70. Tümen'in komutanlığını üstlendi. 2024 yılı sonunda Şam'ın ele geçirilmesiyle sonuçlanan askeri operasyonun planlanmasında önemli rol oynadığı belirtilen Çiftçi, aynı dönemde tuğgeneralliğe terfi ettirilmişti.
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