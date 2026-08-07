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Şara'dan flaş karar: Suriye ordusunda Türk komutan!

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Şara'dan flaş karar: Suriye ordusunda Türk komutan!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'de Esed diktatöryasına karşı birlikte mücadele ettiği isimlerden Ömer Muhammed Çiftçi'yi 62'nci Tümen Komutanı olarak atadı.

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Foto - Şara'dan flaş karar: Suriye ordusunda Türk komutan!

Suriye yönetimi, orduda yürüttüğü yeniden yapılanma kapsamında Hama merkezli 62. Tümen'in komutanlığında değişikliğe gitti.

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Foto - Şara'dan flaş karar: Suriye ordusunda Türk komutan!

Türkiye doğumlu ve Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye vatandaşlığı alan Tuğgeneral Ömer Muhammed Çiftçi, tümenin yeni komutanı olarak atandı.

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Foto - Şara'dan flaş karar: Suriye ordusunda Türk komutan!

Ebu Amşe ise görevden tamamen alınmadı. Askeri yetkililer, kendisini Merkez Bölge İdari İşler Kolordusu Komutan Yardımcılığı görevine kaydırdı.

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Foto - Şara'dan flaş karar: Suriye ordusunda Türk komutan!

Görev değişikliği, Suriye ordusunda komuta yapısını yeniden şekillendirmeye yönelik daha geniş kapsamlı reformların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Devlet Başkanı Ahmed Şara yönetiminin, eski muhalif grupların bağımsız güç merkezleri oluşturmasını engelleyerek tüm askeri yapıları Savunma Bakanlığı bünyesinde merkezi bir komuta altında toplamayı hedeflediği belirtiliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) 4 Ağustos'ta yayınladığı raporda da ülkede artan askeri hareketlilik ve alarm durumuna dikkat çekilmişti.

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Foto - Şara'dan flaş karar: Suriye ordusunda Türk komutan!

Yeni komutan Ömer Muhammed Çiftçi, "Muhtar Türki" ismiyle de tanınıyor. 1980 yılında Osmaniye ilinde dünyaya gelen Çiftçi'nin geçmişi 2004 yılında Afganistan'a kadar uzanıyor. MepaNews'in aktardığına göre, Suriye'deki savaş sürecine ise 2012 yılında katıldığı belirtiliyor. Ahmed Şara'nın uzun yıllardır yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Çiftçi, daha önce Halep'te askeri emirlik yaptı, ardından Şam kırsalındaki 70. Tümen'in komutanlığını üstlendi. 2024 yılı sonunda Şam'ın ele geçirilmesiyle sonuçlanan askeri operasyonun planlanmasında önemli rol oynadığı belirtilen Çiftçi, aynı dönemde tuğgeneralliğe terfi ettirilmişti.

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Yorumlar

hasel

İsabetli olmuş.Türk komutanın geçmişi Afganistana kadar uzandığına göre,tecrübeli olsa gerek.EY AHMET ŞARA,Kıyamet savaşı denen son savaş,Suriye topraklarında olacak.Burada,iyilerle kötüler arasında olacak;çok şiddetli savaşa gün geçtikçe yaklaşıyoruz.Türkiye zaten hazır.Suriye olarak ta çok yönlü hazırlanmanızda yarar var.Türkiye ile,irtibatınızı arttırmanızı tavsiye ederim.Zaten,Yahudiler,yani İsraille olacak.
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