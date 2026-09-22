Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'u vurdu! AKOM'dan peş peşe kritik uyarılar!
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve Marmara bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdiğini duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve Marmara bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdiğini duyurdu.
Sabah saatlerinde Tuzla, Çekmeköy ve Şile gibi noktalarda yerel olarak görülen yağışların öğleden sonra etkisini artırması beklenirken; Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli şekilde (20-40 kg/m2) etkili olması, sıcaklıkların ise akşam saatlerine kadar azalarak 16 derece civarına gerilemesi bekleniyor.
"Çarşamba gecesine kadar sürecek! Fırtına, sağanak yağmur ve ani sıcaklık düşüşüne karşı dikkatli olun!"
AKOM'un tahminlerine göre çarşamba gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen sistem nedeniyle rüzgârın kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) eseceği öngörülüyor.
Sıcaklıkların 6-8 derece birden azalarak bahar değerlerine gerileyeceği belirtilirken, il genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve yer yer çok kuvvetli (60-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bildirildi.
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