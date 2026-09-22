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Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'u vurdu! AKOM'dan peş peşe kritik uyarılar!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'u vurdu! AKOM'dan peş peşe kritik uyarılar!

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve Marmara bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdiğini duyurdu.

#1
Foto - Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'u vurdu! AKOM'dan peş peşe kritik uyarılar!

Sabah saatlerinde Tuzla, Çekmeköy ve Şile gibi noktalarda yerel olarak görülen yağışların öğleden sonra etkisini artırması beklenirken; Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli şekilde (20-40 kg/m2) etkili olması, sıcaklıkların ise akşam saatlerine kadar azalarak 16 derece civarına gerilemesi bekleniyor.

#2
Foto - Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'u vurdu! AKOM'dan peş peşe kritik uyarılar!

"Çarşamba gecesine kadar sürecek! Fırtına, sağanak yağmur ve ani sıcaklık düşüşüne karşı dikkatli olun!"

#3
Foto - Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'u vurdu! AKOM'dan peş peşe kritik uyarılar!

AKOM'un tahminlerine göre çarşamba gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen sistem nedeniyle rüzgârın kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) eseceği öngörülüyor.

#4
Foto - Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'u vurdu! AKOM'dan peş peşe kritik uyarılar!

Sıcaklıkların 6-8 derece birden azalarak bahar değerlerine gerileyeceği belirtilirken, il genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve yer yer çok kuvvetli (60-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bildirildi.

#5
Foto - Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'u vurdu! AKOM'dan peş peşe kritik uyarılar!

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