Şanlıurfa’daki grev Hollanda'yı ayağa kaldırdı: İşçilere neden sahip çıkmadınız
Hollanda merkezli aktivist grubu Schone Kleren Campagne (SKC), Şanlıurfa'da greve giden işçileri savunmadığı gerekçesiyle Levis'e dava açtı.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Hollanda merkezli aktivist grubu Schone Kleren Campagne (SKC), Levi Strauss’a karşı tüketiciyi yanıltıcı sürdürülebilirlik iddiaları ve Şanlıurfa’daki Özak Tekstil fabrikasında yaşandığı iddia edilen işçi hakları ihlalleri nedeniyle dava açtı. Dava, şirketin sürdürülebilirlik ve işçi hakları konusundaki beyanlarının gerçeği yansıtmadığı iddiasına dayanıyor.
SKC’ye göre, Türkiye’de Levi’s için üretim yapan bir fabrikada çalışan 400’ü aşkın işçi, 2023 depreminin ardından daha iyi çalışma koşulları talebiyle greve gitti ve sendikaya üye oldu. Bu sürecin ardından işçilerin işten çıkarıldığı öne sürüldü.
Kampanya grubu, işçilerin yalnızca işlerini kaybetmekle kalmadığını, aynı zamanda polis müdahalesi ve tehditlerle de karşı karşıya kaldığını iddia etti. SKC, Levi’s’in bu gelişmelerden haberdar olmasına rağmen herhangi bir adım atmadığını savundu.
SKC, söz konusu fabrikanın tek müşterisinin Levi’s olduğunu öne sürerek, şirketin Birleşmiş Milletler ve OECD’nin iş dünyası ve insan haklarına ilişkin rehber ilkeleri kapsamında sorumluluk taşıdığını belirtti. Buna rağmen, fabrikanın çalışma koşullarının Levi’s’in kendi etik kurallarıyla çeliştiği ve şirketin bu duruma müdahale etmediği ifade edildi.
Dava, SKC ile birlikte dört Hollandalı tüketici tarafından açıldı. Süreç, Hollanda tüketici yasasına dayanıyor. SKC sözcüsü Emma Vogt, “Tüketiciler, etiketlerde ve web sitelerinde yer alan güzel sözlerle yanıltılmamalı. Çünkü bu ürünlerin üretildiği fabrikalarda bedeli işçiler ödüyor” ifadelerini kullandı.
