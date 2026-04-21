  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarihi gelişme! Sınırsız su kaynağı bulundu Şanlıurfa’daki grev Hollanda'yı ayağa kaldırdı: İşçilere neden sahip çıkmadınız Beklenmedik 'Türkiye' gelişmesi Rusya'ya acil karar aldırdı: Blok koltuk anlaşması yaptılar A101 satın alacaktı: CarrefourSA bakın neden satılıyormuş Oyuncular seçimini yaptı: Arda'nın yeni hocası belli oldu! İngiltere'den dikkat çeken hamle: Çocuklara hayat boyu yasak geliyor! İşte Türklerin vizesiz gidebildiği ülkeler! Listeye yenileri eklendi! Kağıt para tarih oluyor: Ödemeler yüzde 49 arttı! Da Vinci 500 yıl önce çizmişti: Öngörüsü doğru çıktı! Okullara yeni tedbirler geliyor! Artık okula girişler...
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Şanlıurfa’daki grev Hollanda'yı ayağa kaldırdı: İşçilere neden sahip çıkmadınız
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şanlıurfa’daki grev Hollanda'yı ayağa kaldırdı: İşçilere neden sahip çıkmadınız

Hollanda merkezli aktivist grubu Schone Kleren Campagne (SKC), Şanlıurfa'da greve giden işçileri savunmadığı gerekçesiyle Levis'e dava açtı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Hollanda merkezli aktivist grubu Schone Kleren Campagne (SKC), Levi Strauss’a karşı tüketiciyi yanıltıcı sürdürülebilirlik iddiaları ve Şanlıurfa’daki Özak Tekstil fabrikasında yaşandığı iddia edilen işçi hakları ihlalleri nedeniyle dava açtı. Dava, şirketin sürdürülebilirlik ve işçi hakları konusundaki beyanlarının gerçeği yansıtmadığı iddiasına dayanıyor.

SKC’ye göre, Türkiye’de Levi’s için üretim yapan bir fabrikada çalışan 400’ü aşkın işçi, 2023 depreminin ardından daha iyi çalışma koşulları talebiyle greve gitti ve sendikaya üye oldu. Bu sürecin ardından işçilerin işten çıkarıldığı öne sürüldü.

Kampanya grubu, işçilerin yalnızca işlerini kaybetmekle kalmadığını, aynı zamanda polis müdahalesi ve tehditlerle de karşı karşıya kaldığını iddia etti. SKC, Levi’s’in bu gelişmelerden haberdar olmasına rağmen herhangi bir adım atmadığını savundu.

SKC, söz konusu fabrikanın tek müşterisinin Levi’s olduğunu öne sürerek, şirketin Birleşmiş Milletler ve OECD’nin iş dünyası ve insan haklarına ilişkin rehber ilkeleri kapsamında sorumluluk taşıdığını belirtti. Buna rağmen, fabrikanın çalışma koşullarının Levi’s’in kendi etik kurallarıyla çeliştiği ve şirketin bu duruma müdahale etmediği ifade edildi.

Dava, SKC ile birlikte dört Hollandalı tüketici tarafından açıldı. Süreç, Hollanda tüketici yasasına dayanıyor. SKC sözcüsü Emma Vogt, “Tüketiciler, etiketlerde ve web sitelerinde yer alan güzel sözlerle yanıltılmamalı. Çünkü bu ürünlerin üretildiği fabrikalarda bedeli işçiler ödüyor” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'da neler oluyor? Rusya'nın hamlesi dünyada yankılandı
Dünya

İran'da neler oluyor? Rusya'nın hamlesi dünyada yankılandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hedef aldığı Buşehr ..
Hobi bahçelerinde şok gelişme! Erdoğan talimatı verdi!
Gündem

Hobi bahçelerinde şok gelişme! Erdoğan talimatı verdi!

Osman Gökçek’in uyarısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, hobi bahçeleriyle ilgili çalışma başlatılması talimatı verdi; mağduriyetleri gide..
Aracını muayeneye götürenlere büyük şok!
Aktüel

Aracını muayeneye götürenlere büyük şok!

TESK lideri Bendevi Palandöken, milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren araç muayene süreçlerindeki adaletsiz fiyatlandırmalara isya..
Siyasi hazımsızlık kurşun olup yağdı! AK Parti’ye geçen Serik Belediye Başkanı’na alçak saldırı
Gündem

Siyasi hazımsızlık kurşun olup yağdı! AK Parti’ye geçen Serik Belediye Başkanı’na alçak saldırı

Antalya siyaseti, kısa süre önce CHP’den istifa ederek AK Parti saflarına katılan Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’a yönelik düzenlenen s..
Seçimi kazanan Magyar, Netanyahu'nun uykusunu kaçırdı: Gelirse tutuklanması gerekir
Dünya

Seçimi kazanan Magyar, Netanyahu'nun uykusunu kaçırdı: Gelirse tutuklanması gerekir

Macaristan'da seçimi kazanan Peter Magyar, Orban'ın başlattığı UCM'den ayrılma sürecini 2 Haziran'a kadar durduracağını ve hakkında yakalama..
CHP'li Belediye Başkanı hakkında tutuklama kararı!
Gündem

CHP'li Belediye Başkanı hakkında tutuklama kararı!

Eşme Belediyesi’ne yönelik irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile iki çalışan tutuklandı, dosyada festival harcamaları, r..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23