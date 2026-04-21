Tarihi gelişme! Sınırsız su kaynağı bulundu
Teknoloji şirketi Atoco, sınırsız su kaynağı için dev bir buluşa imza attı. Bu buluş çölde bile içme suyu üretecek. İşte detaylar...
Teknoloji şirketi Atoco, sınırsız su kaynağı için dev bir buluşa imza attı. Bu buluş çölde bile içme suyu üretecek. İşte detaylar...
Kaliforniya merkezli iklim teknolojisi şirketi Atoco tarafından geliştirilen sistem, metal-organik çerçeveler (MOF'lar) kullanarak çöl koşullarında bile son derece kuru havadan su yakalamayı başarıyor. Teknoloji günde 1.000 litreye kadar su üretebiliyor; bu da yaklaşık 500 kişinin içme suyu ihtiyacını karşılamaya yetiyor.
Şirket, 2025 Nobel Kimya Ödülü sahibi kurucusu Prof. Omar Yaghi’nin geliştirdiği metal-organik çerçeveler (MOF’lar) ve Kovalent organik çerçeveler (COF’lar) gibi nano-mühendislik malzemeleri ticarileştiriyor. Bu malzemeler hem havadan su üretimi hem de katı hal karbon yakalama için kullanılıyor.
Atoco’nun sistemi normalde havada her zaman az da olsa bulunan nemi MOF’lar ile yakalıyor. Gece havadaki su buharını adeta bir mıknatıs gibi çekip emen bu MOF tozu, güneşle veya gündüz-gece sıcaklık farkıyla hafifçe ısınıyor.
Tutulan su buharı serbest kalıyor, buharlaşıyor ve bir boruda yoğunlaşıp temiz sıvı su haline geliyor. Su neredeyse damıtılmış gibi çok temiz, içilebilir kalitede çıkıyor.
Teknoloji henüz maliyetli ve başlangıç aşamasında olup, su sıkıntısı çeken bölgelerden başlayarak 2026 yılında daha geniş çaplı kullanıma sunulması bekleniyor.
Prototip aşamasından ticarileşmeye geçen teknolojinin 2026’nın ikinci yarısında sipariş almaya başlaması bekleniyor. Şirket aynı zamanda MOF’ları karbon yakalama için de geliştiriyor.
Atoco’nun sistemi, “havadan su” teknolojisinde büyük bir sıçrama çünkü klasik yöntemlerin çalışmadığı en kuru çöllerde bile enerji maliyeti çok düşük ve su kalitesi yüksek şekilde çalışabiliyor. Sistem, Ölüm Vadisi gibi dünyanın en kuru yerlerinde test edildi ve su üretti.
