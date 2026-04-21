Okullara yeni tedbirler geliyor! Artık okula girişler...

Kahramanmaraş'ta da sahadaki çalışmaların kesintisiz devam etmesi amacıyla okulların tatil olduğu 2 günlük süreçte ilde 70 rehber öğretmen ve psikolojik danışman görevlendirildi. Hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine yönelik psikolojik ilk yardım çalışmaları yürütüldü, yaralı öğrenciler ve aileler de ziyaret edilerek destek sağlandı. İl genelinde travma alanında uzman 89 rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın yanı sıra 700 rehber öğretmenle destek hizmetleri kesintisiz şekilde sürdürülecek.Ayrıca Bakan Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla 16 Nisan'da güvenlik açısından okul ve çevreleri için atılacak adımlar kapsamlı bir şekilde gözden geçirildi. Toplantıda, okulların iç ve dış güvenliği, giriş-çıkış düzeni, çevre denetimleri, kamera sistemleri, ziyaretçi uygulamaları, servis güzergahları ve öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlar incelendi. Toplantıda, kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere çok katmanlı bir eylem planının hazırlanması, okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler, aileler, kolluk birimleri ve ilgili kamu kurumları arasında erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi yönünde görüş birliğine varıldı.