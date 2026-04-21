  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Okullara yeni tedbirler geliyor! Artık okula girişler... AB’den akıllı telefon kararı! Değişimi kullanıcıya bırakıyor Kurban Bayramı ikramiyesi netleşiyor: Beklenen rakam açıklandı Kraliçe Mathilde Türkiye'ye çıkarma yapacak! Başkan Erdoğan'dan ne isteyeceği ortaya çıktı Altın düşmeye devam edecek mi? İslam Memiş'ten flaş çıkış! Çavuşoğlu'ndan şer odaklarına muhtıra: Müslümanlara karşı kurulan ittifakların ensesindeyiz Aliyev'den 'sana helal olsun' dedirten çıkış
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Okullara yeni tedbirler geliyor! Artık okula girişler...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Okullara yeni tedbirler geliyor! Artık okula girişler...

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullara yönelik saldırıların ardından eğitim kurumlarında güvenlik ve huzurun artırılması amacıyla çok katmanlı yeni bir eylem planı hazırlanırken, geniş kapsamlı tedbirler hayata geçirilecek.

#1
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullara yönelik saldırıların ardından kurumlarda eğitim ortamının güvenliği ve huzuru konusunda bir dizi faaliyetin yürütülmesine ilişkin mesaisini artırdı. Okulların güvenliğine ve huzuruna ilişkin kapsamlı çalışmalar sürerken, Bakanlığın gündemine aldığı çalışmalarla ilgili merak edilen 5 soru ve cevapları şöyle:

#2
1- Okullara giriş ve çıkışların nasıl olması planlanıyor? Yürütülecek çalışmalarla, okullarda velilerin sadece belirlenen bekleme alanlarında bulunması, velilerin okul binası içinde serbest dolaşmasına müsaade edilmemesi ve öğrencinin izinli çıkışı veya sağlık sorunları nedeniyle teslim alınması gerektiğinde velinin okula çağrılması planlanıyor. Okul ve veli arasındaki iletişimi güçlendirmek için hayata geçirilen Veli Randevu Sistemi etkin hale getirilecek. Randevu saatleri dışında ebeveynler dahil olmak üzere ilgisiz kişilerin okul bahçesine girmelerine izin verilmemesi ve ziyaretçilerin güvenlik taramasından geçirildikten sonra içeri alınmaları gündemdeki çalışmalar arasında yer alıyor.

#3
2- Okullarda zorunlu kamera sisteminin bulundurulması ve turnikeli geçiş sistemine geçilmesi gündemde mi? Okullarda zorunlu kamera sistemine ve turnikeli geçiş sistemine geçilmesi de Bakanlığın kurumlarda huzurun ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yapılabilecek çalışmaları arasında bulunuyor.

#4
3- Öğrencilerin dijital bağımlılığına ilişkin çalışmalar yapılacak mı? Evet. MEB tarafından öğrencilerin dijital bağımlılığına yönelik öğretmenlere ve velilere rehber ile kılavuz gibi kaynaklar hazırlanmıştı. Bu kapsamda bu kaynakların etkin kullanılmasına yönelik çalışmaların da yapılması hedefleniyor. Öğrencilerin dijital bağımlılığına karşı ailelerin bilinçlendirilmesi amacıyla velilere yönelik destek ve danışma hattı oluşturulacak. Söz konusu hat aracılığıyla velilere, çocukların ekran süresi yönetimi, sosyal medya kullanımı ve dijital risklere karşı alınabilecek önlemler konusunda rehberlik verilmesi planlanıyor.

#5
4- Öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik eğitimler verilecek mi? Öğretmen ve okul yöneticilere için de çalışmalar yürütülecek. Kriz yönetimi ve sınıf içi müdahale eğitimleri verilecek. Öğrenciler için psikososyal destek mekanizmalarını güçlendirecek, duygu, değer temelli dijital esenlik çalışmaları yaygınlaştıracak. Riskleri erkenden fark eden, etkili bir şekilde müdahale eden bir yapıyla rehberlik, uyarı sistemi çalışmaları daha hassas hale getirilecek.

#6
5- Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılardan etkilenenlere yönelik çalışmalar devam ediyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, olayların yaşanmasından hemen sonra "öğretmen, öğrenci ve velilerin her zaman yanında olmak için gerekli tüm adımların ivedilikle atılması" hususunda talimat vermesinin ardından Bakanlık tarafından 2 ilde kapsamlı çalışmalar sürüyor.

#7
Bu kapsamda MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden oluşan heyet, süreçleri yerinde koordine etmek amacıyla her iki ilde il ve ilçe Krize Müdahale Ekipleri ile kapsamlı planlama toplantıları gerçekleştirerek faaliyetlere başladı. Şanlıurfa'da oluşturulan Krize Müdahale Ekibi ile psikososyal destek hizmetleri öğrenci ve velilere yönelik destek süreçleri devam ediyor.

#8
Kahramanmaraş'ta da sahadaki çalışmaların kesintisiz devam etmesi amacıyla okulların tatil olduğu 2 günlük süreçte ilde 70 rehber öğretmen ve psikolojik danışman görevlendirildi. Hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine yönelik psikolojik ilk yardım çalışmaları yürütüldü, yaralı öğrenciler ve aileler de ziyaret edilerek destek sağlandı. İl genelinde travma alanında uzman 89 rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın yanı sıra 700 rehber öğretmenle destek hizmetleri kesintisiz şekilde sürdürülecek.Ayrıca Bakan Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla 16 Nisan'da güvenlik açısından okul ve çevreleri için atılacak adımlar kapsamlı bir şekilde gözden geçirildi. Toplantıda, okulların iç ve dış güvenliği, giriş-çıkış düzeni, çevre denetimleri, kamera sistemleri, ziyaretçi uygulamaları, servis güzergahları ve öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlar incelendi. Toplantıda, kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere çok katmanlı bir eylem planının hazırlanması, okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler, aileler, kolluk birimleri ve ilgili kamu kurumları arasında erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi yönünde görüş birliğine varıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23