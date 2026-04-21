A101 satın alacaktı: CarrefourSA bakın neden satılıyormuş
Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler, Carrefoursa'nın satış sürecine ilişkin konuştu. Zaimler, satış yoluna neden gidildiğini açıkladı.
Bünyesinde bulunan A101 mağazalarıyla Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren Yeni Mağazacılık AŞ, organize perakende sektörünün önde gelen şirketlerinden Carrefoursa'yı devralmak için Sabancı Holding ve Carrefour ile anlaştı.
Sabancı Holding ve Yeni Mağazacılık AŞ ortak açıklamasına göre, konuya ilişkin pay devir sözleşmesi 17 Nisan 2026'da imzalanırken, pay devri Sabancı Holding'in şirketteki yüzde 57,12'lik hissesinin yanı sıra Carrefour Grubu'na bağlı Carrefour Nederland BV'nin yüzde 32,16'lık hissesini kapsıyor.
İşlemin tamamlanmasıyla, Carrefoursa sermayesinin toplam yüzde 89,28'ine karşılık gelen paylar Yeni Mağazacılık AŞ kontrolüne geçmiş olacak.
Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler, Bloomberg HT'de 'Carrefour neden satıldı?' sorusuna cevap verdi.
Zaimler yaptığı açıklamada, “CarrefourSA, bu sektöre okul olmuş bir grup. Tabii bu rekabetin içinde dönüşebilmek, stratejik önceliklerinizle örtüşmeniz lazım. Şirketin son dönemki borcundan bahsettiniz ama ondan da bağımsız olarak bu rekabette şirketin pozisyonu, sektörün gittiği yön gibi başka birçok parametre de var bu kararların ardında. Sadece birkaç senelik bilançosuna bu kararları vermiyoruz.
Geleceğe yönelik projeksiyonlarla beraber de veriyoruz. Dolayısıyla ana amaç portföyü büyütürken oradaki getiriyi de artırmak. Bütün kaynaklarımızı daha getirisi yüksek alanlara yönlendirmek için bu kararları alıyoruz" dedi.
