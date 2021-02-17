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Şanlıurfa'da feci olay! Ölü ve çok sayıda yaralı var

2021-02-17 08:20:24
Şanlıurfa'da feci olay! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR’ın karıştığı feci bir kaza meydana geldi.

#1
Foto - Mehmet Cevat K. idaresindeki 06 AIM 10 plakalı Özel Diyarbakır'a ait yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde Yunus A'nın kullandığı 73 EA 424 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Mehmet Cevat K. idaresindeki 06 AIM 10 plakalı Özel Diyarbakır'a ait yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde Yunus A'nın kullandığı 73 EA 424 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

#2
Foto - Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

#3
Foto - Yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı.

#4
Foto - Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

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