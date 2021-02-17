2021-02-17 08:20:24 Şanlıurfa'da feci olay! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR’ın karıştığı feci bir kaza meydana geldi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR’ın karıştığı feci bir kaza meydana geldi.
Mehmet Cevat K. idaresindeki 06 AIM 10 plakalı Özel Diyarbakır'a ait yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde Yunus A'nın kullandığı 73 EA 424 plakalı TIR’a arkadan çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
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