Saniyeler içinde 6 bin metreye tırmanıyor, 400 km hızla infaz ediyor! Ordunun yeni "önleyici" avcısı göreve başladı
Fransız Asterodyn şirketi, saatte 400 kilometre hıza ulaşabilen yüksek performanslı önleyici drone platformu AST-78'in orduya teslimatlarına başlandığını duyurdu. Geleneksel hava savunma sistemlerine maliyet etkin bir alternatif sunan bu "avcı drone", sadece 3 dakika içinde 6 bin metre irtifaya ulaşarak havadan gelen tehditleri etkisiz hale getirebiliyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla önemi artan İHA savunma teknolojilerinde Fransa, bu yeni platformla operasyonel esnekliğini bir üst lige taşıyor.

Asterodyn’e göre kompakt bir platformda hız, menzil ve faydalı yük kapasitesini bir araya getiren AST-78, saatte 400 kilometre azami hıza ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra 30 kilometrelik operasyonel menzile ve 1 kilogramlık faydalı yük kapasitesine sahip. Defence Blog tarafından yapılan habere göre şirket, zorlu ortamlardaki binlerce saatlik uçuşunu referans göstererek sistemin kapsamlı bir operasyonel deneyim üzerine inşa edildiğini ifade etti. Bu bağlamda AST-78’in yerden fırlatıldıktan sonra 3 dakika içinde 6.000 metre irtifaya ulaşma yeteneğinin kanıtlandığı aktarılıyor.

Şirket tarafından da dikkat çekildiği üzere sistem, yerden fırlatılabildiği gibi hava araçlarından da bırakılabiliyor. Bu noktada önleyici dronun helikopterlerden ve sabit kanatlı platformlardan gerçekleştirilen onlarca havadan konuşlandırma testini başarıyla tamamladığı ifade ediliyor. Söz konusu kabiliyet, operatörlerin önleyiciyi potansiyel hedeflere daha yakın konumlandırmasına olanak tanıyarak tepki süresini azaltıyor ve müdahale esnekliğini artırıyor. Havadan konuşlandırma, aynı zamanda daha geniş operasyonel alanlarda kapsama sağlanmasına da imkan veriyor.

AST-78 gibi önleyici dronlar, hava hedefleriyle aradaki mesafeyi hızla kapatmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek tırmanma oranı ve hız gibi performans özelliklerinin, hızlı hareket eden veya yüksek irtifadaki tehditlerin önlenmesini sağlaması amaçlanmaktadır. Rusya-Ukrayna savaşında artan İHA/drone kullanımı ile ortaya çıkan hava savunma amaçlı dronlar, ülkelerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu bağlamda Rusya ve Ukrayna hariç Türkiye, Çin, ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya gibi ülkeler de önleyici İHA sistemleri geliştiriyor. Türkiye’de ise Skydagger, kamikaze İHA ve FPV drone çözümlerinin yanı sıra AVCI isimli önleyici sistemini geliştirmeye devam ediyor.

Sıcak saatler yaşanıyor! ABD askerleri saldırıya uğradı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! ABD askerleri saldırıya uğradı

Wall Street Journal gazetesi sıcak gelişmeyi "İran'ın Suudi Arabistan'daki üsse yönelik dron saldırısında 12 ABD askeri yaralandı" ifadeleri..
‘CHP’nin sesi’ partisinin fuhuşçu başkan kararını açıkladı: Yarına kadar vakti var!
Gündem

‘CHP’nin sesi’ partisinin fuhuşçu başkan kararını açıkladı: Yarına kadar vakti var!

CHP’nin 21 yaşındaki işçisiyle otel odasında basılan fuhuşçu başkanla ilgili atacağı adımı CHP yandaşlığı nedeniyle ‘CHP’nin sesi’ olarak an..
Sosyal medyaya damga vurdu! Uçkur partisi CHP'ye beste
Gündem

Sosyal medyaya damga vurdu! Uçkur partisi CHP'ye beste

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında başkent Ankara'da bir otel odasında bir kadınla birlikt..
Fatih Altaylı CHP'den umudu kesti: Bunlar Cumhuriyeti değil saat bile kuramaz
Gündem

Fatih Altaylı CHP'den umudu kesti: Bunlar Cumhuriyeti değil saat bile kuramaz

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanmasının ardından CHP yandaşı Fatih Altaylı'nın "Ben..
Laikçi koro yine çıldırdı! Kadıköy Camii’ne bakın nasıl karşı çıktılar
Sosyal Medya

Laikçi koro yine çıldırdı! Kadıköy Camii’ne bakın nasıl karşı çıktılar

Kadıköy Rıhtım'da yükselmesi planlanan cami projesi, ilçedeki malum çevreleri yine ayağa kaldırdı. Milletin değerlerine her fırsatta sırt çe..
Ahmet Hakan belediye çalışanıyla otelde basılan CHP’li başkanı yazdı: Ne izansız, ne şuursuz adammış! Bunu yapan adam her şeyi yapar!
Gündem

Ahmet Hakan belediye çalışanıyla otelde basılan CHP’li başkanı yazdı: Ne izansız, ne şuursuz adammış! Bunu yapan adam her şeyi yapar!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 21 yaşındaki çalışanıyla otel odasında basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Yalım’ın rezaleti..
