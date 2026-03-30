Saniyeler içinde 6 bin metreye tırmanıyor, 400 km hızla infaz ediyor! Ordunun yeni “önleyici” avcısı göreve başladı

AST-78 gibi önleyici dronlar, hava hedefleriyle aradaki mesafeyi hızla kapatmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek tırmanma oranı ve hız gibi performans özelliklerinin, hızlı hareket eden veya yüksek irtifadaki tehditlerin önlenmesini sağlaması amaçlanmaktadır. Rusya-Ukrayna savaşında artan İHA/drone kullanımı ile ortaya çıkan hava savunma amaçlı dronlar, ülkelerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu bağlamda Rusya ve Ukrayna hariç Türkiye, Çin, ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya gibi ülkeler de önleyici İHA sistemleri geliştiriyor. Türkiye’de ise Skydagger, kamikaze İHA ve FPV drone çözümlerinin yanı sıra AVCI isimli önleyici sistemini geliştirmeye devam ediyor.