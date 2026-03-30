Saniyeler içinde 6 bin metreye tırmanıyor, 400 km hızla infaz ediyor! Ordunun yeni “önleyici” avcısı göreve başladı
Fransız Asterodyn şirketi, saatte 400 kilometre hıza ulaşabilen yüksek performanslı önleyici drone platformu AST-78'in orduya teslimatlarına başlandığını duyurdu. Geleneksel hava savunma sistemlerine maliyet etkin bir alternatif sunan bu "avcı drone", sadece 3 dakika içinde 6 bin metre irtifaya ulaşarak havadan gelen tehditleri etkisiz hale getirebiliyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla önemi artan İHA savunma teknolojilerinde Fransa, bu yeni platformla operasyonel esnekliğini bir üst lige taşıyor.