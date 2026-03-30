“Ajan” polemiği sonrası istifa eden MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den çok konuşulacak fotoğraf! “Kara kaplı defter”de ne yazıyor?

MHP’deki görevinden "ajan" polemiği ve sürpriz bir kararla istifa eden İzzet Ulvi Yönter, sessizliğini bozarak Devlet Bahçeli ile birlikte yer aldığı gizemli bir fotoğraf paylaştı. İkilinin "kara kaplı" bir defteri dikkatle incelediği anları paylaşan Yönter, "Allah başımızdan eksik etmesin" notuyla liderine olan sadakatini vurguladı. Siyaset kulisleri, istifa sonrası paylaşılan bu fotoğrafın partideki "hesaplaşma" sürecinin bir işareti olup olmadığını tartışıyor.