“Gerekirse Türkiye’yi havaya uçururuz” diyen Hindistan’da şaşırtan gelişme! Modi resmen apışıp kaldı

Başbakan Narendra Modi yönetimi son yıllarda İsrail ile askeri, ekonomik ve diplomatik ilişkileri önemli ölçüde güçlendirdi. Hindistan, savunma teknolojisi ve istihbarat alanında İsrail'in en büyük ortaklarından biri olarak görülüyor. Ancak İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşın tırmanması, Hindistan'da hükümetin dış politikası konusunda siyasi tartışmaları da artırdı. Bazı muhalif siyasetçiler, Yeni Delhi yönetiminin ABD ve İsrail çizgisine fazla yakınlaştığını savunuyor.