“Gerekirse Türkiye’yi havaya uçururuz” diyen Hindistan’da şaşırtan gelişme! Modi resmen apışıp kaldı
Pakistan savaşı dolayısıyla Türkiye'ye son dönemde akılalmaz suçlamalarda bulunup uçuk tehditler savuran Hindistan'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hindistanlı emekli general Gagandeep Bakshi'nin “Nükleer gücümüz var, gerekirse Türkiye’yi havaya uçururuz” tehdidi hafızalardaki tazeliğini korurken, Hindistan Parlamentosu'nda muhalif bir milletvekili, İsrail'e destek veren Başbakan Narendra Modi'yi eleştirerek "Vefat eden İran dini lideri Hamaney'i selamlıyoruz! O ki, sizin aksinize Amerika karşısında diz çökmedi; aksine o cesaret gösterdi." dedi.