  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İbn-i Sina öneriyor! Akciğerlerin doğal süpürgesi: Doğal öksürük şurubu meğer bu baharatmış! İlaçlardan daha etkili: Soğuk havalarda bol bol tüketin! Apar topar harekete geçtiler! Türkiye’ye sürekli kafa tutan Yunanistan’dan dikkat çeken İHA ve SİHA kararı Avrupa'dan çifte takdir: Seddülbahir Kalesi uluslararası arenanın gündeminde... Donanmadan denizlerde robot devrimi! İnsansız filo kurulacak: 20 adet İDA yola çıktı bile “Gerekirse Türkiye’yi havaya uçururuz” diyen Hindistan’da şaşırtan gelişme! Modi resmen apışıp kaldı Balkan Savaşları’nın izleri yok oluyor! Edirne’de tarihin acı sayfaları toprağa karışıyor! Dünyanın peşine düştüğü Türkiye'nin tarım devinden kötü haber maalesef geldi Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Göklerde tarih yazan Türkiye devleri ezip geçti Orta doğu yangın yeri: Arap ülkesi 39 adet F-16 alacak!
Spor
10
Yeniakit Publisher
Balkan Savaşları’nın izleri yok oluyor! Edirne’de tarihin acı sayfaları toprağa karışıyor!
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Balkan Savaşları'nın izleri yok oluyor! Edirne'de tarihin acı sayfaları toprağa karışıyor!

Tarihin acı sayfalarına tanıklık eden Edirne tabyalarının çoğu harap durumda; yalnızca iki tabya müzeye dönüştürüldü, geri kalanlar kaderine terk edildi.

#1
Foto - Balkan Savaşları’nın izleri yok oluyor! Edirne’de tarihin acı sayfaları toprağa karışıyor!

Edirne'nin savunması için inşa edilen tarihi tabyaların büyük bölümü bakımsızlık ve tahribat nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya kaldı. Osmanlı Devleti döneminde 1886 - 1888 yılları arasında yaptırılan ve Balkan Savaşları sırasında Edirne'nin savunmasında karargâh olarak kullanılan tarihi tabyalar, günümüzde bakımsızlık nedeniyle harap durumda bulunuyor.

#2
Foto - Balkan Savaşları’nın izleri yok oluyor! Edirne’de tarihin acı sayfaları toprağa karışıyor!

Edirne'de yoğun tahribata uğrayan Arnavutköy Tabyası ile yakınındaki diğer tabyalar, yıllardır yeterli bakım yapılmadığı için yok olma tehlikesi yaşıyor. Bir dönem bölgenin en önemli savunma hatları arasında yer alan bu yapılarda toplar, cephanelikler ve çeşitli askeri malzemeler bulunuyordu.

#3
Foto - Balkan Savaşları’nın izleri yok oluyor! Edirne’de tarihin acı sayfaları toprağa karışıyor!

Toplam 35 tabyadan yalnızca ikisi restore edilerek müzeye dönüştürüldü. Hıdırlık ve Şükrü Paşa'nın bulunduğu Kıyık Tabyası her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlarken, diğer tabyalar ise zamanla tahrip edilerek kendi haline terk edildi.

#4
Foto - Balkan Savaşları’nın izleri yok oluyor! Edirne’de tarihin acı sayfaları toprağa karışıyor!

Sanat tarihçisi Prof. Dr. Engin Beksaç, "Şu anda bulunduğumuz yer Edirne tarihinin en acı sayfalarından birine tanık olan bir alan içinde bulunmaktayız. Edirne'nin çevresini kuşatan tabyalardan birindeyiz. Edirne'nin çevresinde çok sayıda tabya olduğunu biliyoruz.

#5
Foto - Balkan Savaşları’nın izleri yok oluyor! Edirne’de tarihin acı sayfaları toprağa karışıyor!

Bunlardan sadece iki tanesi onarıldı, tamirden geçti. Ama geri kalan tabyaların hemen hemen hepsi şu anda kendi haline terk edilmiş durumda. Esasında çok parlak olmasa da tarihin acı sayfalarını da korumamız, bilmemiz gerekmektedir.

#6
Foto - Balkan Savaşları’nın izleri yok oluyor! Edirne’de tarihin acı sayfaları toprağa karışıyor!

Bu tabyalar her ne kadar bir acı tarihi yansıtsalar da günümüze bu acı tarihin hatıralarını yansıtıp ders çıkarma anısında önemli bir katkı sağlayacak bir merkez olarak karşımızda duruyorlar" dedi.

#7
Foto - Balkan Savaşları’nın izleri yok oluyor! Edirne’de tarihin acı sayfaları toprağa karışıyor!

Prof. Dr. Beksaç "Burada çok sayıda şehidimiz oldu, çok sayıda yaralımız oldu, çok sayıda kayıp oldu, kazanç oldu. Ama her ne kadar her haliyle tarihi bir belge olarak tabyaların önemi Edirne'de, Trakya'da ve Türkiye tarihinde önem taşımaktadır.

#8
Foto - Balkan Savaşları’nın izleri yok oluyor! Edirne’de tarihin acı sayfaları toprağa karışıyor!

Bu anıtların korunması, tamir edilmesi, bir ibret dersi olarak önümüze konulması gerçekten önem taşımaktadır. Tabyaların büyük bir bölümü maalesef harap durumda, kendi haline terk edilmiş durumda. Gelen geçenin kullanımına açık. Yani burada tinercisinden alkolüne kadar herkese hizmet veren bir yer haline geldiği için gerçekten üzücü.

#9
Foto - Balkan Savaşları’nın izleri yok oluyor! Edirne’de tarihin acı sayfaları toprağa karışıyor!

Bunların hepsinin planlı bir biçimde onarılması, elden geçirilmesi ve tarihi bir belge olarak saklanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezaletin ucu başörtülülerden nefret eden Türkan Saylan'a uzandı: Çağdaş yaşama göre yetiştirdiler, başkanın metresi oldu
Gündem

Rezaletin ucu başörtülülerden nefret eden Türkan Saylan'a uzandı: Çağdaş yaşama göre yetiştirdiler, başkanın metresi oldu

CHP’nin Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile otel odasında basılan belediye çalışanı Seher Akay’ın, "Başörtülülere burs vermiyoruz, militan..
Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!
Gündem

Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!

İstanbul'u borç bataklığına sürükleyen ve yolsuzluk davası kapsamında demir parmaklıklar ardında bulunan Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibi, ..
Sözcü TV'de Özlem Gürses'ten kirli oyun! CHP'li tacizci başkanın skandalını AK Parti'ye yıktı!
Gündem

Sözcü TV'de Özlem Gürses'ten kirli oyun! CHP'li tacizci başkanın skandalını AK Parti'ye yıktı!

Fondaş medyanın ekran yüzlerinden Özlem Gürses, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki korkunç iddiaları anlatırken büyük bir yalana ..
Çiftçiyim yalanı elde kaldı! Bakan Çiftçi’ye karşı sahaya sürülen çiftçi müptezel çıktı
Gündem

Çiftçiyim yalanı elde kaldı! Bakan Çiftçi’ye karşı sahaya sürülen çiftçi müptezel çıktı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Konya ziyaretinde “Çiftçiyim 3.5 trilyon zararım var” diyerek provokasyon yapan şahsın çiftçilikle alası ..
Mehmet Metiner yine ‘büyük oyun’u gördü: Bu akılsızlığın hedefinde Terörsüz Türkiye süreci var!
Gündem

Mehmet Metiner yine ‘büyük oyun’u gördü: Bu akılsızlığın hedefinde Terörsüz Türkiye süreci var!

Eski AK Parti Milletvekili ve Demokrasi ve Birlik Derneği Başkanı Mehmet Metiner, ABD’ye verdiği destek ve ağır silahlı PKK’lı grupları İran..
Siyonistlerin eski başbakanından itiraf gibi çağrı! "Bizi Yahudi teröristlerin elinden kurtarın!"
Gündem

Siyonistlerin eski başbakanından itiraf gibi çağrı! "Bizi Yahudi teröristlerin elinden kurtarın!"

İşgalci İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, kendi ülkesinin kolluk kuvvetlerini ve hükümetini sert bir dille suçlayarak dünyayı şaşkına çe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23