Orta doğu yangın yeri: Arap ülkesi 39 adet F-16 alacak!

39 ADETLİK F-16 SAVAŞ UÇAĞI TAKVİYESİ F-16 savaş uçağı, çok amaçlı kullanım kabiliyeti, yüksek manevra yeteneği ve gelişmiş aviyonik sistemleri ile dünya genelinde en yaygın kullanılan savaş uçakları arasında yer alıyor. Ürdün'ün bu platformu tercih etmesi, hem operasyonel etkinliğini artırma hem de mevcut filoyu yenileme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.