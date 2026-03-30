Asla tahmin edemeyeceğiniz isimler masada! Doğu Perinçek duyurdu: “Türkiye için 4 kritik proje geliyor”

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dünyanın en zengin ismi Elon Musk’ın babası Errol Graham Musk ve beraberindeki heyetle sürpriz bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurarak herkesi şaşırttı. Rusya'nın Rodina Partisi’nin aracılık ettiği görüşmede, Errol Musk’ın Türkiye’ye sunmak istediği dört dev bilimsel araştırma projesinin masaya yatırıldığı belirtildi. Perinçek, Türk devletinin bu projelere ilgi göstermesini ümit ettiğini vurgulayarak teknoloji ve bilim dünyasında yeni bir kapı araladı.