Suyun ısındı Özgür efendi! Rüşvetin kilit isim mahkemede

Yasin Yellice’nin, Böcek’in ağabeyinin damadı ve mobil özel kalemi olduğu belirlendi. Tutuklama talebi yazısında, 15 Ocak 2024 tarihinde Böcek ile birlikte Manisa’ya gidildiği, Manisa girişindeki bir benzin istasyonunda şoförler dışarıda beklerken Yellice’nin Böcek ile araçta yaklaşık 15 dakika kaldığı ve ardından CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek ile 3 saatlik bir görüşme yapıldığı ortaya çıktı. Savcılık, bu görüşmeden önce HTS kayıtlarında irtibat bulunmadığını tespit etti ve Yellice’yi rüşvet verme suçuna iştirak etmekle suçladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, aynı benzin istasyonu olayına işaret ederek Muhittin Böcek’in orada Özgür Özel’e yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için para verdiğini iddia etmişti. Gürlek, “Muhittin Böcek’in itirafçı olma durumu vardı. Özgür Özel’e kendisinin aday olmak için para isteme durumu vardı. Bunu Muhittin Böcek de açıklayacak” demişti.

Böcek ise iddiaları reddederek “Genel Başkan’ın ricası üzerine rahmetli Ferdi Zeyrek’e proje anlatmaya gittik, para değil proje konuştuk” açıklamasını yaptı. Özgür Özel de Gürlek’i “şantaj ve baskı yapmakla” suçlayarak iddiaları iftira olarak nitelendirdi.

Yasin Yellice’nin tutuklanmasıyla birlikte soruşturmanın derinleşmesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel cephesinde endişeyi artırdı. Soruşturma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk dosyasıyla da bağlantılı olarak devam ediyor.