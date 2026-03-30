Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Göklerde tarih yazan Türkiye devleri ezip geçti
Küresel savunma analizlerinin otorite merkezi Global Firepower, 2026 yılına dair merakla beklenen 'Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri' raporunu resmen yayımladı. Toplam uçak sayısı, lojistik kabiliyet, ileri teknoloji entegrasyonu ve operasyonel tecrübe gibi 60'tan fazla kriterin mercek altına alındığı listede, özellikle Türk Hava Kuvvetleri'nin yerli ve milli projeleriyle yakaladığı ivme dünya çapında ses getirdi. Milli Muharip Uçak KAAN'ın test süreçleri ve insansız hava araçlarındaki küresel liderliğin puanlamaya yansıdığı dev analizde, Türkiye'nin Avrupa ve Orta Doğu'daki rakiplerini geride bırakarak ulaştığı yeni konum dikkat çekti. İşte gökyüzünün en etkili ordularını belirleyen dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi...