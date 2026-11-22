İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğine dikkati çeken Yapıcıoğlu, "Güya Netanyahu ve Trump seçimleri kaybederse Gazze nefes alacaktı. Seçimler yapıldı ve her iki soykırımcı katil de kaybetti ama Gazze'de soykırım, işgal ve abluka tüm acımasızlığıyla devam ediyor. Şunu iyice anlamamız lazım. Kötülüğün kaynağı Trump veya Netanyahu değil, Amerika'yı esir almış siyonizmin bizzat kendisidir. Siyonizm kötülük yapmıyor, siyonizmin kendisi mutlak kötülüktür, mutlak şerdir." dedi.