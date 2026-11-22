Yapıcıoğlu: İslam ülkeleri artık harekete geçmelidir! Dünyadaki kötülüğün kaynağı bizzat Siyonizmin kendisidir!
Partisinin Ankara 5. Olağan İl Kongresi'nde konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, emekli maaşlarına seyyanen zam ve refah payı verilmesi çağrısında bulunarak "En düşük emekli maaşı hiçbir şartta net asgari ücretin altında olmamalı ve asgari ücret de asla açlık sınırının altında kalmamalıdır" dedi. Konuşmasında Gazze’de zulmün devam ettiğine de dikkati çeken Yapıcıoğlu, İslam ülkelerini harekete geçmeye çağırarak "Güya Netanyahu ve Trump seçimleri kaybederse Gazze nefes alacaktı. İki soykırımcı katil de kaybetti ama Gazze'de kötülük devam ediyor. Kötülüğün kaynağı Trump veya Netanyahu değil, siyonizmin bizzat kendisidir” dedi.