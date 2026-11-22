Emekli zammında ezber bozan oran! Yüzde 40’ı aşıyor
Emekli maaşlarına yapılacak artışa ilişkin kulis hesaplamaları hız kazanırken, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz yaş, katıldığı bir yayında prim günü, refah payı ve seyyanen zam formüllerine dayanan olası senaryoları değerlendirdi. Kulislerde en düşük emekli aylığı için yüzde 40’ı aşan zamla 30 bin–33 bin lira bandı öne çıkarken, yüksek dilim refah payı hesaplamaları da dikkat çekti. İşte milyonların merakla beklediği emekli zam senaryolarından kritik detaylar...