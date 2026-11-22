Bu hesaplamaya göre yaşı yüksek ancak prim gün sayısı düşük olan emeklilerin de yüksek zam alabilmesi mümkün görünüyor. Yaşı daha düşük, prim gün sayısı yüksek olan emeklilerde ise uygulanacak artış oranının nasıl belirleneceği henüz netlik kazanmış değil. Öne çıkan senaryoya göre yaş ve prim kriterlerinden hangisi daha yüksek refah payına karşılık geliyorsa o oranın esas alınması bekleniyor. Bu kapsamda 7 bin 100 yerine 9 bin prim günü bulunan bir emeklinin yüzde 20'lik dilime girebileceği hesaplanıyor.