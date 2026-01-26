  • İSTANBUL
Sanayi devleri nükleerden vazgeçmiyor: Asya ülkesi 2 yeni rektör kuracak!
Sanayi devleri nükleerden vazgeçmiyor: Asya ülkesi 2 yeni rektör kuracak!

Asya ülkesi Güney Kore artan enerji ihtiyacı doğrultusunda en geç 2038 yılına kadar iki yeni nükleer reaktör inşa edecek...

#1
Foto - Sanayi devleri nükleerden vazgeçmiyor: Asya ülkesi 2 yeni rektör kuracak!

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore İklim Bakanı Kim Sung-whan, düzenlediği basın toplantısında, 2026-2040 dönemini kapsayan ülkenin elektrik arz ve talep projeksiyonlarını içeren 12. temel elektrik tedarik planının ayrıntılarını paylaştı.

#2
Foto - Sanayi devleri nükleerden vazgeçmiyor: Asya ülkesi 2 yeni rektör kuracak!

Kim, önceki yönetim döneminde hazırlanan 11. temel plan kapsamında öngörülen iki büyük ölçekli nükleer reaktörün, artan enerji ihtiyacı doğrultusunda 2037-2038 yılları arasında tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, gerekli idari ve teknik süreçlerin yürütüleceğini söyledi.

#3
Foto - Sanayi devleri nükleerden vazgeçmiyor: Asya ülkesi 2 yeni rektör kuracak!

Plan kapsamında, kamuya ait Kore Hidro-Nükleer Enerji Şirketinin 2027'ye kadar iki yeni reaktöre ev sahipliği yapacak şehir ya da kasabaların belirlenmesi için ihale sürecini başlatması öngörülüyor.

#4
Foto - Sanayi devleri nükleerden vazgeçmiyor: Asya ülkesi 2 yeni rektör kuracak!

Şirket, nükleer güvenlik kurumundan 2031'e kadar onay alarak inşaatı 2037-2038 döneminde tamamlamayı hedefliyor.

