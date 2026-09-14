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Sana ne oldu böyle? Kenan Yıldız korkuttu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sana ne oldu böyle? Kenan Yıldız korkuttu

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli yıldız Kenan Yıldız'ın son görüntüsü korkuttu.

#1
Foto - Sana ne oldu böyle? Kenan Yıldız korkuttu

Almanya Bundesliga takımlardan Eintracht Frankfurt top koşturan Can Uzun, sosyal medya hesabından İtalya’da ameliyat olan Kenan Yıldız ile çekildiği bir fotoğrafı paylaştı.

#2
Foto - Sana ne oldu böyle? Kenan Yıldız korkuttu

CAN UZUN'DAN KENAN'A GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ - Juventus’un genç yıldızına moral ziyaretinde bulunduğu belirtilen Can Uzun’un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

#3
Foto - Sana ne oldu böyle? Kenan Yıldız korkuttu

KOLTUK DEĞNEĞİYLE YÜRÜYOR - Geçirdiği operasyon sonrası yürümekte zorlanan ve elinde koltuk değneğiyle poz veren Kenan Yıldız'ın yüzündeki mutsuz ve moralsiz ifade dikkatlerden kaçmadı. Yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle tedavi sürecine başlanan 21 yaşındaki milli oyuncunun yaklaşık 2 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

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