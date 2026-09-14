Yerli ay aracı yola çıktı: Türkiye uzay liginde tarihi adıma yaklaşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, düzenlenen basın toplantısında Ay Araştırma Programı (AYAP) hakkında açıklamalarda bulundu. Kacır, Türkiye'nin ilk Ay görevi kapsamında TÜBİTAK UZAY öncülüğünde geliştirilen Ay uzay aracının montaj ve sistem entegrasyonunun tamamlanarak, fırlatma öncesindeki kritik aşamalardan biri olan çevresel test sürecine geçtiğini açıkladı. Bakan Kacır, Ay Araştırma Programı'nda önemli bir eşiğin geride bırakıldığını vurgulayarak, "Ay‘a erişmek üzere üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladığımız uzay aracımızı sistem seviyesi çevresel testlerinin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezimize, USET'e uğurluyoruz. Teknolojide yaşanan paradigma değişimlerinin ülkemiz için stratejik avantajlar sunduğu anlayışı ile hareket ederek ‘kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye' hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu anlayışın ilk örneğini savunma sanayiinde sergiledik. İnsansız hava araçlarının muharebe sahasında oluşturacağı dönüşümü erkenden gördük; kendi platformlarımızı ve kritik teknolojilerimizi geliştirerek ülkemizi insansız hava sistemlerinde dünyada öncü konuma taşıdık. Ülkemiz için benzer bir fırsat penceresi uzay teknolojilerinde mevcut" ifadelerini kullandı. Kacır, uzay çalışmalarının teknolojik üstünlük, ekonomik rekabet ve stratejik bağımsızlık açısından giderek daha önemli hale geldiğini belirterek, Türkiye'yi uzayın sunduğu bilimsel, teknolojik ve ekonomik fırsatlardan en üst düzeyde yararlanan ülkeler arasına taşımakta kararlı olduklarını dile getirdi. Bakan Kacır, bu vizyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda adım adım inşa edildiğini söyledi. Türkiye'nin uydu teknolojilerinde insan kaynağı, araştırma altyapısı ve kritik kabiliyetlerin yerlileştirilmesine yönelik çalışmalarla kendi uydularını tasarlayıp üreten sayılı ülkeler arasına girdiğini belirten Bakan Kacır, GÖKTÜRK-2 ve İMECE uydularıyla bu alandaki mühendislik birikiminin ileri seviyeye taşındığını ifade etti. Bakan Kacır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına ulaştığımız TÜRKSAT 6A ile Türkiye'yi kendi haberleşme uydusunu tasarlayıp üretebilen 11 ülke arasına taşıdık. Gerçekleştirdiğimiz her bir proje, yeni kabiliyetlerin ve kazanımların önünü açıyor. Yüksek hızlı veri iletim kapasitesi ve esnek kapsama özelliklerine sahip; afet iletişimi, kamu hizmetleri ve güvenli haberleşme ihtiyacına cevap verecek ek görev yüklerini bünyesinde barındıracak TÜRKSAT 7A uydumuzun çalışmalarına başladık. Yeni nesil takım uydularımız İMECE-2 ve İMECE-3 ile daha geniş alanları görüntüleyebilen, aynı bölgeden daha sık veri alabilen bir yer gözlem uydusu mimarisi oluşturmak üzere adım attık." Kacır, Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin uzayda daha yetkin ve bağımsız bir konuma taşınması için 10 temel hedef belirlendiğini söyleyerek, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13, Tuva Cihangir Atasever'in ise yörünge altı araştırma uçuşunda 7 bilimsel deney gerçekleştirdiğini aktardı. Ay Araştırma Programı'nın ise derin uzay operasyonlarında kullanılacak teknolojilerin geliştirilmesi ve bu alanda tecrübe kazanılması açısından önemli bir adım olduğunu dile getirdi.