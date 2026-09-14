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Tansiyon bir anda yükseldi!

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AA Giriş Tarihi:

Tansiyon bir anda yükseldi!

Rusya'dan yapılan açıklama dikkatleri bir anda üzerine çekti. Açıklamada "Ukrayna'da askeri yük taşıyan gemi ve demir yolu altyapı tesislerini vurduk" ifadeleri kullanıldı.

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Foto - Tansiyon bir anda yükseldi!

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri yük taşıyan gemi ve demir yolu altyapı tesislerini vurduklarını bildirdi.

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Foto - Tansiyon bir anda yükseldi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

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Foto - Tansiyon bir anda yükseldi!

Açıklamada, "Gün içinde insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda Odessa Limanı'nda askeri yük taşıyan gemi ile Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa ülkelerinden askeri yüklerin taşınması için kullanılan demir yolu altyapı unsurları vuruldu." bilgisi paylaşıldı.

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