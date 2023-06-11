Samsung’un yeni güncellemesi bezdirdi

Markalar, ürün performansını artırmak için yazılım güncellemeleri yayımlarlar. Ancak bu kimi zaman bazı cihazlarda tam tersi etki yapabilir ve beraberinde sorunlara yol açabilir. Kullanıcılar tarafından yapılan şikayetlere göre Samsung’un Mayıs 2023 güncellemesi de bu duruma benziyor.