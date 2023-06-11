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Teknoloji-Bilişim
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Samsung’un yeni güncellemesi bezdirdi

2023-06-11 23:31:22
Samsung’un yeni güncellemesi bezdirdi

Samsung Galaxy kullanıcıları, yakın zamanda yayımlanan Mayıs 2023 güncellemesini yükledikten sonra sorun yaşadıklarını belirtti.

#1
Foto - Samsung’un yeni güncellemesi bezdirdi

Akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından Samsung, geçtiğimiz günlerde bazı Galaxy model telefonlar için Mayıs 2023 güncellemesi yayımladı ancak kullanıcılar tarafından yapılan şikayetlere göre bu güncelleme, can sıkan bir soruna yol açtı. İşte ayrıntılar…

#2
Foto - Samsung’un yeni güncellemesi bezdirdi

Markalar, ürün performansını artırmak için yazılım güncellemeleri yayımlarlar. Ancak bu kimi zaman bazı cihazlarda tam tersi etki yapabilir ve beraberinde sorunlara yol açabilir. Kullanıcılar tarafından yapılan şikayetlere göre Samsung’un Mayıs 2023 güncellemesi de bu duruma benziyor.

#3
Foto - Samsung’un yeni güncellemesi bezdirdi

Samsung’un resmi yardım sayfasında Galaxy S21 Ultra başta olmak üzere pek çok Galaxy model telefon kullanıcısı, güncellemeyi yükledikten sonra ekranda yeşil/pembe/beyaz renkte dikey bir çizgi çıktığını bildirdi. Bu sorunun sadece Samsung tarafından üretilen panele sahip modellerde görüldüğü öğrenildi.

#4
Foto - Samsung’un yeni güncellemesi bezdirdi

Hangi ülkede yaşadığı bilinmeyen bir Galaxy S20 kullanıcısı ise bu sorun için teknik servise gittiğini söyledi. Kendisinden, ekran değişimi yapılacağı söylenerek 31 bin birim ödeme istediklerini ifade etti. Tabii bunun hangi para birimi olduğu bilinmiyor.

#5
Foto - Samsung’un yeni güncellemesi bezdirdi

Sorunla karşılaşan Galaxy kullanıcıları, Twitter üzerinden Samsung’a şikayette bulunuyorlar. Markanın önümüzdeki günlerde yeni bir güncelleme yayımlaması ve bununla birlikte, ekranda çizgi görünmesi sorununun çözülmesi bekleniyor.

#6
Foto - Samsung’un yeni güncellemesi bezdirdi

Samsung Mayıs 2023 güncellemesi alan/alacak modeller şu şekilde;

#7
Foto - Samsung’un yeni güncellemesi bezdirdi

Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra Galaxy S22 Galaxy S22+ Galaxy S22 Ultra Galaxy S21 FE Galaxy S21 Galaxy S21+ Galaxy S21 Ultra Galaxy S20 FE Galaxy S20 Galaxy S20+

#8
Foto - Samsung’un yeni güncellemesi bezdirdi

Galaxy S20 Ultra Galaxy Z Fold 4 Galaxy Z Fold 3 Galaxy Z Fold 2 Galaxy Z Flip 4 Galaxy Z Flip 3 Galaxy Z Flip 5G Galaxy Note 10 Galaxy Note 10+ Galaxy A73 Galaxy A54

#9
Foto - Samsung’un yeni güncellemesi bezdirdi

Galaxy A53 5G Galaxy A52s 5G Galaxy A52 5G Galaxy A33 5G Galaxy A23 5G Galaxy A23 Galaxy A22 5G Galaxy A13 Galaxy A10e Galaxy M53 Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy Tab S7 FE Galaxy Tab S7 Galaxy Tab S7+ Galaxy Tab S6 Lite

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