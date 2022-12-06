2022-12-06 20:34:08 Samsung’dan yapay zeka hamlesi
Teknoloji devi Samsung yapay zeka konusunda çalışmalarına hız verdi. Şirket yapay zeka için yeni çip üretecek.
Teknoloji devi Samsung yapay zeka konusunda çalışmalarına hız verdi. Şirket yapay zeka için yeni çip üretecek.
Yarı iletken firması olan Samsung, yapak zeka modelleri için yarı iletken yongalar oluşturmak üzere NAVER ile ortaklık kurdu.
Dünyanın en büyük yarı iletken firmalarından bir tanesi olan Samsung, son zamanlarda yeni gelişmelerle gündemde.
Hiper ölçekli AI modelleri için optimize edilmiş yarı iletken yongalar oluşturmak için şirket, yeni bir ortaklığa adım attığını duyurdu. Bu ortaklık ise Samsung ve NAVER arasında gerçekleşti.
Gelişmiş bellek teknolojisinde önemli bir isim olan Samsung, gün geçtikçe yeni ortaklıklarla karşımıza çıkıyor.
Şirket son olarak birinci sınıf AI teknolojisine sahip bir internet şirketi olan NAVER ile iş birliği yapacaklarını duyurdu.
Bu iş birliği ise hiper ölçekli yapay zeka modellerine özel yarı iletken çözümler geliştirmek için yapılıyor.
Ortaklık, Samsung’un hesaplamalı depolama, bellekte işleme, belleğe yakın işleme ve Compute Express Link (CXL) gibi faydalanacak.
Ayrıca donanım ve yazılım deneyimlerini de birleştirerek performansı önemli ölçüde artıracak.
Samsung, iki şirketin mevcut bilgi işlem sistemlerinin başa çıkmakta zorlandığı belirtti. Bunun için de verileri işlemek amacıyla daha fazla kapasiteye sahip çip çözümleri geliştireceklerini söyledi. Genel olarak bakıldığı zaman Samsung, donanım ve üretim uzmanlığıyla katkı sağlarken NAVER, yapay zeka tabanlı algoritmaların geliştirilmesi ve doğrulanması konusunda uzmanlığını gösterecek.
NAVER, arama, konuşma, tanıma ve doğal dil işleme hizmetleri sunan AI platformu Clova’yı 2017’de piyasaya sürdü. Ardından şirket, geçtiğimiz yıl süper boyutlu AI platformu HyperClova’yı piyasaya çıkardı. Samsung, NAVER’in bu teknolojilerinin on milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmasındaki deneyiminden yararlanmayı umuyor. Şirketin bellek satış ve pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Han Jinman konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında PIM ve daha fazlasını içeren pazar lideri bellek serisini genişletmeyi amaçladıklarını belirtti.
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