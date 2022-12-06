Samsung’dan yapay zeka hamlesi

NAVER, arama, konuşma, tanıma ve doğal dil işleme hizmetleri sunan AI platformu Clova’yı 2017’de piyasaya sürdü. Ardından şirket, geçtiğimiz yıl süper boyutlu AI platformu HyperClova’yı piyasaya çıkardı. Samsung, NAVER’in bu teknolojilerinin on milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmasındaki deneyiminden yararlanmayı umuyor. Şirketin bellek satış ve pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Han Jinman konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında PIM ve daha fazlasını içeren pazar lideri bellek serisini genişletmeyi amaçladıklarını belirtti.