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Teknoloji-Bilişim
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Samsung’dan yapay zeka hamlesi

2022-12-06 20:34:08
Samsung’dan yapay zeka hamlesi

Teknoloji devi Samsung yapay zeka konusunda çalışmalarına hız verdi. Şirket yapay zeka için yeni çip üretecek.

#1
Foto - Samsung’dan yapay zeka hamlesi

Yarı iletken firması olan Samsung, yapak zeka modelleri için yarı iletken yongalar oluşturmak üzere NAVER ile ortaklık kurdu.

#2
Foto - Samsung’dan yapay zeka hamlesi

Dünyanın en büyük yarı iletken firmalarından bir tanesi olan Samsung, son zamanlarda yeni gelişmelerle gündemde.

#3
Foto - Samsung’dan yapay zeka hamlesi

Hiper ölçekli AI modelleri için optimize edilmiş yarı iletken yongalar oluşturmak için şirket, yeni bir ortaklığa adım attığını duyurdu. Bu ortaklık ise Samsung ve NAVER arasında gerçekleşti.

#4
Foto - Samsung’dan yapay zeka hamlesi

Gelişmiş bellek teknolojisinde önemli bir isim olan Samsung, gün geçtikçe yeni ortaklıklarla karşımıza çıkıyor.

#5
Foto - Samsung’dan yapay zeka hamlesi

Şirket son olarak birinci sınıf AI teknolojisine sahip bir internet şirketi olan NAVER ile iş birliği yapacaklarını duyurdu.

#6
Foto - Samsung’dan yapay zeka hamlesi

Bu iş birliği ise hiper ölçekli yapay zeka modellerine özel yarı iletken çözümler geliştirmek için yapılıyor.

#7
Foto - Samsung’dan yapay zeka hamlesi

Ortaklık, Samsung’un hesaplamalı depolama, bellekte işleme, belleğe yakın işleme ve Compute Express Link (CXL) gibi faydalanacak.

#8
Foto - Samsung’dan yapay zeka hamlesi

Ayrıca donanım ve yazılım deneyimlerini de birleştirerek performansı önemli ölçüde artıracak.

#9
Foto - Samsung’dan yapay zeka hamlesi

Samsung, iki şirketin mevcut bilgi işlem sistemlerinin başa çıkmakta zorlandığı belirtti. Bunun için de verileri işlemek amacıyla daha fazla kapasiteye sahip çip çözümleri geliştireceklerini söyledi. Genel olarak bakıldığı zaman Samsung, donanım ve üretim uzmanlığıyla katkı sağlarken NAVER, yapay zeka tabanlı algoritmaların geliştirilmesi ve doğrulanması konusunda uzmanlığını gösterecek.

#10
Foto - Samsung’dan yapay zeka hamlesi

NAVER, arama, konuşma, tanıma ve doğal dil işleme hizmetleri sunan AI platformu Clova’yı 2017’de piyasaya sürdü. Ardından şirket, geçtiğimiz yıl süper boyutlu AI platformu HyperClova’yı piyasaya çıkardı. Samsung, NAVER’in bu teknolojilerinin on milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmasındaki deneyiminden yararlanmayı umuyor. Şirketin bellek satış ve pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Han Jinman konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında PIM ve daha fazlasını içeren pazar lideri bellek serisini genişletmeyi amaçladıklarını belirtti.

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