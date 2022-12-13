Samsung’dan ABD’yi kızdıracak adım

Huawei Fikri Mülkiyet Departmanı Başkanı Alan Fan, “20 yılı aşkın süredir devam eden inovasyonun ardından Huawei, küresel pazarda 5G, Wi-Fi ve ses/video codec’leri gibi alanlarda çok sayıda yüksek değerli patent portföyü geliştirdi. Oppo ile bir çapraz lisanslama anlaşmasına vardığımız için çok mutluyuz. Şirketler arasında fikri mülkiyet değerinin karşılıklı olarak tanınması, yüksek değer standartlarında pozitif bir inovasyon ve araştırma döngüsünü teşvik etmeye yönelik büyük bir adım. ” dedi.