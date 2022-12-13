  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
11
Samsung’dan ABD’yi kızdıracak adım

2022-12-13 19:12:15
Samsung’dan ABD’yi kızdıracak adım

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ABD'nin hedefindeki şirketle işbirliği yapacak.

#1
Foto - Samsung’dan ABD’yi kızdıracak adım

Huawei, ABD ambargosu nedeniyle kendi teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. Samsung, Huawei ile 5G lisansı için anlaşma sağladı.

#2
Foto - Samsung’dan ABD’yi kızdıracak adım

ABD ambargosu nedeniyle alternatiflere yönelen Huawei, geliştirdiği teknolojileri diğer firmalar ile paylaşıyor.

#3
Foto - Samsung’dan ABD’yi kızdıracak adım

Nikkei Asia’ya göre Huawei, Samsung ile 5G de dahil olmak üzere hücresel veri lisansı için anlaşma sağladı.

#4
Foto - Samsung’dan ABD’yi kızdıracak adım

Samsung, Huawei ile 5G lisansı için anlaşma sağladı Şirket, Oppo ile 5G de dahil olmak üzere hücresel bağlantıyla ilgili standart temel patentleri içeren bir çapraz lisans anlaşmasını duyurdu.

#5
Foto - Samsung’dan ABD’yi kızdıracak adım

Oppo’nun Baş Fikri Mülkiyet Sorumlusu Adler Feng, “Huawei ile patent çapraz lisans anlaşmasına girmekten çok memnunuz. Bu, iki şirketin birbirinin fikri mülkiyetinin değerini tanıdığını ve büyük ölçüde saygı duyduğunu açıkça gösteriyor. Bu bir kazançtır.

#6
Foto - Samsung’dan ABD’yi kızdıracak adım

Her zaman olduğu gibi, fikri mülkiyet lisanslarının dostane müzakerelerle çözülebildiği ve her şirketin patent değerine büyük saygı duyulan sürdürülebilir, sağlıklı bir fikri mülkiyet ekosisteminin kurulmasını savunacağız.”

#7
Foto - Samsung’dan ABD’yi kızdıracak adım

Oppo ile yapılan anlaşmanın 5G, Wi-Fi ve ses-video codec bileşenleriyle ilgili patentleri içerdiği açıklandı. Bununla brilikte Huawei, bazı önemli 5G teknolojilerini Samsung’a lisansladığını da duyurdu.

#8
Foto - Samsung’dan ABD’yi kızdıracak adım

Samsung, Google Tensor yonga seti için sağladığı 5G teknolojileri nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Huawei anlaşmasıyla birlikte, şirketin 5G teknolojilerini iyileştireceği belirtiliyor.

#9
Foto - Samsung’dan ABD’yi kızdıracak adım

Yayınlanan bir apora göre Huawei, son birkaç yılda 20’den fazla şirkete lisans sağladı. 2019’dan 2021’e kadar Huawei’nin lisans ücretlerinden 1.3 milyar dolar kazandığı rapor detaylarında yer alıyor.

#10
Foto - Samsung’dan ABD’yi kızdıracak adım

Huawei Fikri Mülkiyet Departmanı Başkanı Alan Fan, “20 yılı aşkın süredir devam eden inovasyonun ardından Huawei, küresel pazarda 5G, Wi-Fi ve ses/video codec’leri gibi alanlarda çok sayıda yüksek değerli patent portföyü geliştirdi. Oppo ile bir çapraz lisanslama anlaşmasına vardığımız için çok mutluyuz. Şirketler arasında fikri mülkiyet değerinin karşılıklı olarak tanınması, yüksek değer standartlarında pozitif bir inovasyon ve araştırma döngüsünü teşvik etmeye yönelik büyük bir adım. ” dedi.

12 bin 500 TL verilecek! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular! Kimlerin alacağı açıklandı!
Ekonomi

12 bin 500 TL verilecek! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular! Kimlerin alacağı açıklandı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından önemli bir son dakika haberi geldi. Bu haber pek çok vatandaşın yüzünü güldürdü. SGK, 12 bin 500 TL'..
İsmail Demir paylaştı! Denizlerin yeni gözdeleri: Albatros-S sürüsü
Teknoloji

İsmail Demir paylaştı! Denizlerin yeni gözdeleri: Albatros-S sürüsü

Albatros-S İDA’nın (İnsansız Deniz Aracı) görüntülerini paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Hedefimiz..
Arap ülkesi tüm yolları kapatmıştı! Rusya'dan Mısır'a Türkiye çözümü
Dünya

Arap ülkesi tüm yolları kapatmıştı! Rusya'dan Mısır'a Türkiye çözümü

Rus PEGAS Tourisitk'in hava yolu şirketi Nordwind, Mısır uçuşlarına yeniden başlama karar aldı. Şirket Mısır uçuşlarını Antalya üzerinden ya..
6'lı masadan hangi lider yüklü miktarda döviz alımı yaptı?
Gündem

6'lı masadan hangi lider yüklü miktarda döviz alımı yaptı? "Bir hafta sonra kendileri açıklamazsa ben açıklayacağım" deyip duyurdu

CHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen'in, 6'lı masa liderlerinden birinin, eski milletvekili bir işadamı aracılığıyla döviz aldı..
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek yeni gelişme: Goldman Sachs’ın 2023 petrol tahmini
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek yeni gelişme: Goldman Sachs’ın 2023 petrol tahmini

Fed’in yarınki faiz kararı öncesinde duyuruldu. Petrol fiyatları geçen haftaki yılın en düşük seviyesinden yükselmeye devam ediyor. ABD'de ..
Bakan Kurum
Gündem

Bakan Kurum "Yakında" dedi, büyük müjdeyi duyurdu! Bomba konut projesi geliyor

TOKİ, 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası için harekete geçiyor. Çevre, Şehircili..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23