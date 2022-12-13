2022-12-13 19:12:15 Samsung’dan ABD’yi kızdıracak adım
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ABD'nin hedefindeki şirketle işbirliği yapacak.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ABD'nin hedefindeki şirketle işbirliği yapacak.
Huawei, ABD ambargosu nedeniyle kendi teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. Samsung, Huawei ile 5G lisansı için anlaşma sağladı.
ABD ambargosu nedeniyle alternatiflere yönelen Huawei, geliştirdiği teknolojileri diğer firmalar ile paylaşıyor.
Nikkei Asia’ya göre Huawei, Samsung ile 5G de dahil olmak üzere hücresel veri lisansı için anlaşma sağladı.
Samsung, Huawei ile 5G lisansı için anlaşma sağladı Şirket, Oppo ile 5G de dahil olmak üzere hücresel bağlantıyla ilgili standart temel patentleri içeren bir çapraz lisans anlaşmasını duyurdu.
Oppo’nun Baş Fikri Mülkiyet Sorumlusu Adler Feng, “Huawei ile patent çapraz lisans anlaşmasına girmekten çok memnunuz. Bu, iki şirketin birbirinin fikri mülkiyetinin değerini tanıdığını ve büyük ölçüde saygı duyduğunu açıkça gösteriyor. Bu bir kazançtır.
Her zaman olduğu gibi, fikri mülkiyet lisanslarının dostane müzakerelerle çözülebildiği ve her şirketin patent değerine büyük saygı duyulan sürdürülebilir, sağlıklı bir fikri mülkiyet ekosisteminin kurulmasını savunacağız.”
Oppo ile yapılan anlaşmanın 5G, Wi-Fi ve ses-video codec bileşenleriyle ilgili patentleri içerdiği açıklandı. Bununla brilikte Huawei, bazı önemli 5G teknolojilerini Samsung’a lisansladığını da duyurdu.
Samsung, Google Tensor yonga seti için sağladığı 5G teknolojileri nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Huawei anlaşmasıyla birlikte, şirketin 5G teknolojilerini iyileştireceği belirtiliyor.
Yayınlanan bir apora göre Huawei, son birkaç yılda 20’den fazla şirkete lisans sağladı. 2019’dan 2021’e kadar Huawei’nin lisans ücretlerinden 1.3 milyar dolar kazandığı rapor detaylarında yer alıyor.
Huawei Fikri Mülkiyet Departmanı Başkanı Alan Fan, “20 yılı aşkın süredir devam eden inovasyonun ardından Huawei, küresel pazarda 5G, Wi-Fi ve ses/video codec’leri gibi alanlarda çok sayıda yüksek değerli patent portföyü geliştirdi. Oppo ile bir çapraz lisanslama anlaşmasına vardığımız için çok mutluyuz. Şirketler arasında fikri mülkiyet değerinin karşılıklı olarak tanınması, yüksek değer standartlarında pozitif bir inovasyon ve araştırma döngüsünü teşvik etmeye yönelik büyük bir adım. ” dedi.
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