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Türkiye
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Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

2023-06-13 07:00:46
Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

#1
Foto - Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Recep Gür’ün (30) kullandığı 55 AGP 865 plakalı otomobil, Altınyaprak Mahallesi Müftüoğlu Sokak’ta Yağız Lekesiz (19) yönetimindeki 55 JD 301 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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