2023-06-13 07:00:46 Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Samsun’un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Samsun’un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Recep Gür’ün (30) kullandığı 55 AGP 865 plakalı otomobil, Altınyaprak Mahallesi Müftüoğlu Sokak’ta Yağız Lekesiz (19) yönetimindeki 55 JD 301 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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