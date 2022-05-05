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Spor
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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

2022-05-05 01:33:02
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Real Madrid, sahasında Manchester City 3-1 yenerek finale çıktı.

#1
Foto - Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile Manchester City, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek anlara sahne oldu. İspanyol devi 4-3 kaybettiği maçın rövanşında adeta tarih yazdı.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile Manchester City, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek anlara sahne oldu. İspanyol devi 4-3 kaybettiği maçın rövanşında adeta tarih yazdı.

#2
Foto - Real Madrid 90'dan sonra açıldı İlk yarı iki takımda birbirine üstünlük kuramazken Manchester City, 73. dakikada Mahrez'in golüyle maçta skoru 1-0'a getirdi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Real Madrid'in şovu başladı.

Real Madrid 90'dan sonra açıldı İlk yarı iki takımda birbirine üstünlük kuramazken Manchester City, 73. dakikada Mahrez'in golüyle maçta skoru 1-0'a getirdi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Real Madrid'in şovu başladı.

#3
Foto - Toplamda 5-3'lük skorla elenmek üzere olan eflatun-beyazlılar, 90. ve 90+1. dakikada Rodrygo'nun attığı gollerle maçta skoru 2-1'e toplamda ise 5-5'e getirdi ve maçı uzatma devrelerine taşıdı.

Toplamda 5-3'lük skorla elenmek üzere olan eflatun-beyazlılar, 90. ve 90+1. dakikada Rodrygo'nun attığı gollerle maçta skoru 2-1'e toplamda ise 5-5'e getirdi ve maçı uzatma devrelerine taşıdı.

#4
Foto - Benzema son sözü söyledi Uzatma devrelerinde ise bu sezon Real Madrid'i her kulvarda başarıdan başarıya koşturan Karim Benzema sahneye çıktı.

Benzema son sözü söyledi Uzatma devrelerinde ise bu sezon Real Madrid'i her kulvarda başarıdan başarıya koşturan Karim Benzema sahneye çıktı.

#5
Foto - Fransız golcü 95. dakikada kullandığı penaltıda top ve Manchester City kalecisi Ederson'u farklı köşelere göndererek takımına 3-1'lik üstünlüğü getirdi.

Fransız golcü 95. dakikada kullandığı penaltıda top ve Manchester City kalecisi Ederson'u farklı köşelere göndererek takımına 3-1'lik üstünlüğü getirdi.

#6
Foto - Toplamda 6-5'lik skorla maçı kazanan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Toplamda 6-5'lik skorla maçı kazanan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

#7
Foto - 28 Mayıs'ta Fransa'da oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in rakibi Liverpool oldu.

28 Mayıs'ta Fransa'da oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in rakibi Liverpool oldu.

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