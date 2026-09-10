Brent petrolde 100 dolar barajı yıkıldı! Orta Doğu’daki kriz petrolü uçurdu, yeni hedef 120 dolar!

BRENT PETROLDE YENİ KRİTİK EŞİK Brent petrolün 105 dolar seviyesine çıkmasıyla birlikte piyasalarda yeni kritik seviyeler konuşulmaya başlandı. ABD-İran geriliminin devam etmesi ve Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışının daha da sekteye uğraması halinde fiyatların hangi seviyelere çıkabileceğini değerlendiren Karataş, 110-120 dolar bandının güçlü bir risk senaryosu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: ''Brent petrolde 100 dolar artık sadece psikolojik bir sınır değil. Ben önümüzdeki dönemde 100-110 dolar bandını yeni kritik bölge olarak görüyorum. Burada kalıcılık sağlanırsa piyasa çok hızlı şekilde 110-120 doları fiyatlamaya başlayabilir. Çünkü bugün petrol fiyatının üzerinde sadece arz-talep değil, ciddi bir jeopolitik güvenlik primi var. Hürmüz Boğazı dünya enerji sisteminin adeta şahdamarı. Savaş öncesinde küresel petrol ve petrol ürünleri tüketiminin yaklaşık beşte birine karşılık gelen akışın geçtiği bir bölgeden bahsediyoruz. Bugün geçişlerin ciddi şekilde azalması piyasayı çok hassas hale getiriyor. Benim senaryomda 110-120 dolar güçlü bir risk senaryosu, 120 doların üzeri ise Hürmüz'deki kesintinin ağırlaşması veya bölgedeki üretim, rafineri, liman ve boru hattı altyapısının daha fazla zarar görmesini gerektiriyor. Çok daha ağır bir arz şokunda 130-150 dolar seviyeleri kısa süreli olarak dahi olsa imkânsız değil. Ancak bunu ana senaryo olarak değil, olağanüstü jeopolitik senaryo olarak görüyorum.''