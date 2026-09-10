Brent petrolde 100 dolar barajı yıkıldı! Orta Doğu’daki kriz petrolü uçurdu, yeni hedef 120 dolar!

YENİ SAVAŞLARIN HEDEFİ: ENERJİ ALTYAPISI Petrol fiyatlarında jeopolitik risklerin belirleyici hale geldiğine dikkat çeken Altuğ Karataş, savaşların enerji piyasaları üzerindeki etkisinin yalnızca petrol üretimiyle sınırlı kalmadığını vurguladı. Rafineri, liman, LNG tesisi, boru hattı ve enerji taşıma güzergâhlarının da stratejik hedef haline geldiğini belirten Karataş, şu ifadeleri kullandı: ''Burada yeni bir döneme de dikkat çekmek gerekiyor: Yeni savaşların stratejik hedeflerinden biri artık enerji altyapısı. Rafineriler, terminaller, boru hatları, LNG tesisleri ve enerji taşıma yolları hedef haline geliyor. Bir enerji tesisinin kaybı yalnızca savaşan ülkeleri değil, dünyanın başka bir noktasındaki tüketicinin ödediği fiyatı dahi etkiliyor.''