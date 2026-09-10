81 ilin tanıtımında yeni dönem: GO ve Gezsen hesapları birleşiyor...

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), GoTürkiye markası altında yürüttüğü il tanıtım çalışmalarında kapsamlı bir dijital dönüşüm sürecini başlattı. Bugüne kadar 81 ilimizin tanıtımı, yurt dışına yönelik “Go” ve yurt içine yönelik “Gezsen” olmak üzere iki ayrı hesap yapısı üzerinden sürdürülmekteydi. Yeni dönemde, 81 ile ait Gezsen hesapları, Go il hesaplarıyla tek çatı altında birleştirildi ve iki hesaba ait takipçiler artık tek hesapta toplanmış oldu. Böylece her ilimiz, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere tek bir güçlü marka sesiyle seslenen, veriye dayalı, teknoloji odaklı ve geleceğin sosyal medya dinamiklerine göre tasarlanmış yeni nesil bir dijital tanıtım mimarisine taşınmış oldu.