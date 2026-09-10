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Arda Güler 6 yıl daha Real Madrid forması giyecek Avuç avuç yiyin: Balıktan bile daha fazla Omega-3 içeren kaynak... Faydaları şaşırtıyor... Hadi bakalım neymiş 81 ilin tanıtımında yeni dönem: GO ve Gezsen hesapları birleşiyor... Brent petrolde 100 dolar barajı yıkıldı! Orta Doğu’daki kriz petrolü uçurdu, yeni hedef 120 dolar! Böcek’in para kaynağı usulsüz emsaller mi? “Uçkur’un parası ranttan” mı geliyor? Kağıthane Belediyesi’nden eğitim seferberliği: Öğrencilere çanta ve kırtasiye desteği Tezgahta kilosu 160 liradan kapış kapış satılıyor! Eskişehir'de şifalı boza tezgahlarda yerini aldı Maltepe’deki dehşet anlarının tanığı konuştu! Küfürleşmenin ardından ‘abi vurma’ sesini duydum Doğa severler buraya: Sülük gölü doğal güzelliğiyle ilgi görüyor, hem hastalar hem kuşlar akın ediyor ‘Kara Haydar’dan milyonluk para trafiği! Kilolarca altınlı düğünün perde arkası ifşa oldu
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81 ilin tanıtımında yeni dönem: GO ve Gezsen hesapları birleşiyor...

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81 ilin tanıtımında yeni dönem: GO ve Gezsen hesapları birleşiyor...

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), GoTürkiye markası altında yürüttüğü il tanıtım çalışmalarında kapsamlı bir dijital dönüşüm sürecini başlattı. Bugüne kadar 81 ilimizin tanıtımı, yurt dışına yönelik “Go” ve yurt içine yönelik “Gezsen” olmak üzere iki ayrı hesap yapısı üzerinden sürdürülmekteydi. Yeni dönemde, 81 ile ait Gezsen hesapları, Go il hesaplarıyla tek çatı altında birleştirildi ve iki hesaba ait takipçiler artık tek hesapta toplanmış oldu. Böylece her ilimiz, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere tek bir güçlü marka sesiyle seslenen, veriye dayalı, teknoloji odaklı ve geleceğin sosyal medya dinamiklerine göre tasarlanmış yeni nesil bir dijital tanıtım mimarisine taşınmış oldu.

#1
Foto - 81 ilin tanıtımında yeni dönem: GO ve Gezsen hesapları birleşiyor...

Bu birleşme ile il tanıtımı; daha güçlü bir marka yapısı, daha verimli bir bütçe, ileri teknoloji ve çok daha yüksek görünürlükle sürdürülecek; illerimizin kendine özgü kültürel, doğal ve gastronomik zenginlikleri hem Türkiye’de hem de öncelikli kaynak pazarlarda çok daha geniş kitlelere, çok daha etkili biçimde ulaştırılacak. TGA, bu yeni dönemi Türkiye’nin dijital tanıtım vizyonunu geleceğe taşıyan stratejik bir adım olarak görüyor.

#2
Foto - 81 ilin tanıtımında yeni dönem: GO ve Gezsen hesapları birleşiyor...

Bu dönüşüm, dünyanın en büyük sosyal medya ekosistemlerinden Meta ile yürütülen stratejik iş birliği çerçevesinde ve Meta’nın desteğiyle hayata geçiriliyor. Gezsen hesaplarının Go hesaplarıyla birleştirilmesi, yeni yönetim ve yayın yapısına aktarılması ve gelişmiş platform araçlarının devreye alınması için Meta ile ortak bir çalışma zemini oluşturuluyor; geçiş süreci platform kuralları, teknik gereklilikler ve küresel en iyi uygulamalar doğrultusunda planlı ve aşamalı olarak yürütülüyor.

#3
Foto - 81 ilin tanıtımında yeni dönem: GO ve Gezsen hesapları birleşiyor...

Birleşik hesapların oluşturduğu takipçi ve etkileşim verisi, gelişmiş veri analitiği ve yapay zekâ destekli hedefleme araçlarıyla buluşturuluyor ve her ilin içerikleri doğru kitleye, doğru zamanda ve doğru pazarda ulaştırılıyor.

#4
Foto - 81 ilin tanıtımında yeni dönem: GO ve Gezsen hesapları birleşiyor...

Dijital dünya, son birkaç yılda tarihinin en hızlı dönüşümünü yaşıyor. İçerik tüketim alışkanlıkları kısa video ve etkileşim odaklı formatlara kayarken; algoritmalar, yapay zekâ destekli öneri sistemleri, gelişmiş hedefleme araçları ve veri temelli reklam modelleri, destinasyon pazarlamasının kurallarını baştan yazıyor. Küresel ölçekte tanıtım yapan öncü destinasyon kurumları, dağınık ve çok sayıda küçük hesap yerine; güçlü, tutarlı, yüksek etkileşimli ve teknolojiyle bütünleşik marka yapılarına yöneliyor.

#5
Foto - 81 ilin tanıtımında yeni dönem: GO ve Gezsen hesapları birleşiyor...

TGA, bu dönüşümü yalnızca takip eden değil, yön veren bir kurum olma hedefiyle il tanıtım stratejisini baştan tasarlamaktadır. Gezsen ve Go hesaplarının tek çatı altında birleştirilmesi, GoTürkiye’nin uluslararası dijital pazarlama altyapısını, veri analitiği kabiliyetlerini ve içerik üretim gücünü tüm illerimizin hizmetine sunan bütüncül bir dönüşüm programının parçasıdır.

#6
Foto - 81 ilin tanıtımında yeni dönem: GO ve Gezsen hesapları birleşiyor...

Tek merkezden yönetilen, performans verileriyle sürekli optimize edilen ve kampanya odaklı bir işleyişle il tanıtımı hız, süreklilik ve ölçülebilirlik kazanacaktır. Sezonluk kampanyalardan etkinlik iletişimine, tematik rotalardan gastronomi ve kültür anlatılarına kadar tüm içerikler bütünleşik bir dijital planlama içinde yürütülecektir.

#7
Foto - 81 ilin tanıtımında yeni dönem: GO ve Gezsen hesapları birleşiyor...

Değişen platform dinamiklerine uygun olarak illerimizin dijital kimliği; yeni bir görsel dil, kısa video ve etkileşim odaklı formatlar, yaratıcı hikâye anlatımı ve güncel sosyal medya trendleri doğrultusunda baştan tasarlanmaktadır. Her il, GoTürkiye’nin uluslararası tasarım standartlarında, modern ve dinamik bir dijital vitrine kavuşacaktır. Geçiş Süreci Nasıl Olacak? Yeni mimariye geçişte, Gezsen hesapları Go il hesaplarıyla birleştirildi ve yeni yönetim yapısına aktarıldı. Bu dönüşümün sonucunda her ilimiz, güçlendirilmiş tek bir GoTürkiye il hesabı üzerinden hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere yönelik yayın hayatına çok daha güçlü bir şekilde devam edecek.

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