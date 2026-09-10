Kof kabadayı Miçotakis’ten yeni provokasyon! Yunanistan gerilimi sistemli biçimde tırmandırıyor!

“MİÇOTAKİS’İN MEİS ZİYARETİ TESADÜF DEĞİL” Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’in 13 Eylül’de Meis’e yapması planlanan ziyaretin de bölgedeki gelişmelerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyleyen Yaycı, Karaada ve Fener Adası’na yönelik ziyaret planlarının da ayrıca dikkat çekici olduğunu belirtti. Ziyaretlerin TÜBİTAK Marmara’nın araştırmalarının devam ettiği, Türkiye ve Yunanistan’ın karşılıklı denizcilik duyuruları yayımladığı bir döneme denk geldiğine dikkat çeken Yaycı, söz konusu ziyaretlerin sıradan bir yıl dönümü programı olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti. Yaycı, Yunanistan’ın egemenliği tartışmalı ada, adacık ve kayalıklara üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin ziyaretlerini, bu bölgelerdeki fiili varlığını ileride egemenlik iddiasına dayanak oluşturacak şekilde kullanma çabası olarak değerlendirdi. Özellikle Karaada ve Fener Adası gibi egemenlik tartışması bulunan coğrafi oluşumlar üzerinden Yunanistan’ın fiili durum oluşturmaya çalıştığını belirten Yaycı, hukuki gerçekliğin siyasi ziyaretlerle değiştirilemeyeceğinin altını çizdi. Yaycı, Yunanistan Cumhurbaşkanı, başbakanı, savunma bakanı ve askeri unsurlarının bu tür bölgelere gönderilmesinin hukuken Yunanistan’a yeni bir egemenlik hakkı kazandırmayacağını vurgulayarak, “Fiili ziyaret, hukuken bulunmayan bir egemenlik hakkı oluşturamaz” değerlendirmesinde bulundu.