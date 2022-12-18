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Sağlık
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Salatalığın bu etkilerini öğrenince şaşıracaksınız

2022-12-18 03:32:27
Salatalığın bu etkilerini öğrenince şaşıracaksınız

Kahvaltı ve sofraların vazgeçilmezi salatalık sağlığa olan etkisiyle şaşırtıyor.

#1
Foto - Salatalığın bu etkilerini öğrenince şaşıracaksınız

Her yerde kolayca yetiştirilebilen salatalık, sofraların ve yemeklerin vazgeçilmezidir. Sağlığa faydaları ise saymakla bitmez.

#2
Foto - Salatalığın bu etkilerini öğrenince şaşıracaksınız

Serinletici ve rahatlatıcı özelliğinin yanı sıra, içerdiği vitamin ve mineraller sayesine en çok tüketilen sebzelerden biridir.

#3
Foto - Salatalığın bu etkilerini öğrenince şaşıracaksınız

Sıvı bakımından diğer besinlere oranla daha zengin olan salatalık, toksinleri atmanıza ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

#4
Foto - Salatalığın bu etkilerini öğrenince şaşıracaksınız

Daha önce kimsenin duymadığı faydalarını sizler için araştırdık. Salatalığın bu özelliklerini öğrenince salatalığa bakış açınız değişecek.

#5
Foto - Salatalığın bu etkilerini öğrenince şaşıracaksınız

-Salatalığın bilinmeyen özellikleri- Günlük ihtiyacınız olan birçok vitamin içerir. Tek bir salatalıkta B1, B2, B3, B5,B6 vitamini Folis Asit, C Vitamini, Kalsiyum, Demir, Magnezyum, Fosfor, Potasyum ve Çinko vardır. Öğleden sonra yorgunluk mu hissettiniz? Kahveyi, çayı, soğuk içecekleri bir tarafa bırakın ve bir salatalık yiyin. B vitamini ve karbonhidrat kaynağıdır. 1 salatalık yediğinizde yorgunluğunuzu alır.

#6
Foto - Salatalığın bu etkilerini öğrenince şaşıracaksınız

Banyodan sonra aynanızın buğulanmasından mı şikayetçisiniz? Bir salatalık dilimini alıp aynayı ovun. Hem buğulanma yok olacak hem de parıldayan bir aynaya ve nefis bir kokuya sahip olacaksınız.

#7
Foto - Salatalığın bu etkilerini öğrenince şaşıracaksınız

Bahçeniz için bir tabağa salatalık dilimleri koyup saksıların toprağına yerleştirin. Böylelikle böcekler bitkilerinize zarar veremeyecek. Kadınların korkulu rüyası selülitlerde de işe yarıyor. Sorunlu bölgenizi birkaç dakika salatalık dilimleriyle ovun. Salatalıktaki kimyasallar derinizdeki kollajenlerin gerilmesini sağlar. Dış tabakayı sıkılaştırarak selülitlerin görüntüsünü azaltır.

#8
Foto - Salatalığın bu etkilerini öğrenince şaşıracaksınız

Yatağa girmedenönce birkaç dilim salatalık yiyin ve ertesi sabah dipdiri, baş ağrısız kalkın.

#9
Foto - Salatalığın bu etkilerini öğrenince şaşıracaksınız

Özellikle diyet yapanlar, açlık dürtünüzü ortadan kaldırmak için salatalık yiyin. -Taze kesilmiş bir salatalık dilimleri ile- ayakkabılarınızı ovalayın. Bu şekilde ayakkabılarınız hem harika görünen bir parlaklık verir hem de su geçirmesini önler.

#10
Foto - Salatalığın bu etkilerini öğrenince şaşıracaksınız

Evde gıcırtı yapan kapılara bir salatalık dilimleyim sürün, gıcırtı gidecektir. Kendinizi gergin ve bitkin hissediyorsanız, bir tas kaynar suyun içerisine salatalık dilimleyip koyun. Tası da bulunduğunuz odada uygun bir yere bırakın. Buharı ile yaydığı aroma gerginliği alacaktır.

#11
Foto - Salatalığın bu etkilerini öğrenince şaşıracaksınız

Ağır yemeklerden sonra ağız kokusundan rahatsız oluyorsanız, bir dilim salatalığı alıp damağınıza yerleştirin. En az 30 saniye tuttuktan sonra ağızdaki kokuya sebep olan bakterilerin yok olmasını sağlayacaktır.

#12
Foto - Salatalığın bu etkilerini öğrenince şaşıracaksınız

Lavabo kenarlarında çıkmayan inatçı lekeleri yok etmek için kirli bölgeye bir dilim salatalık alıp ovun. Lavabonuzu pırıl pırıl yapacaktır. Ayrıca temizlendiği bölgeye parlaklık da verir.

#13
Foto - Salatalığın bu etkilerini öğrenince şaşıracaksınız

Kalemle yazı yazarken hata yaptığınız yerde salatalık kabuğunu kullanarak silebilirsiniz. Boya kalemlerinde ve keçeli kalemlerde oldukça etkili.

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