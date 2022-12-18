Salatalığın bu etkilerini öğrenince şaşıracaksınız

-Salatalığın bilinmeyen özellikleri- Günlük ihtiyacınız olan birçok vitamin içerir. Tek bir salatalıkta B1, B2, B3, B5,B6 vitamini Folis Asit, C Vitamini, Kalsiyum, Demir, Magnezyum, Fosfor, Potasyum ve Çinko vardır. Öğleden sonra yorgunluk mu hissettiniz? Kahveyi, çayı, soğuk içecekleri bir tarafa bırakın ve bir salatalık yiyin. B vitamini ve karbonhidrat kaynağıdır. 1 salatalık yediğinizde yorgunluğunuzu alır.