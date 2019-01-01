Saklı cennet "Nadire Kanyonu" keşfedilmeyi bekliyor

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bulunan iki tarafı Toros Dağlarıyla çevrili Nadire Kanyonu doğa tutkunları için görsel bir şölen sunuyor.
Rengi nedeniyle halk tarafından Turkuaz Gölü olarak da adlandırılan Ermenek Barajı'na akan suların da kanyondan geçmesi nedeniyle, kanyon içinde tekneyle geziliyor.
Taşeli Platosu'nda yer alan dağlık ve ormanlık sarp kayalarla çevrili bir kalenin önünde kurulan Ermenek, doğa ve tarihi yapısıyla turizmin yeni gözdesi olmaya başladı.
Konya, Antalya ve Mersin'e komşu olan Ermenek'e ilçesine Göksu'nun güney kolu olan Ermenek Çayı'nın üzerinde oluşan Ermenek Barajı ile Nadire Kanyonu turkuaz rengiyle güzellik katıyor.
Fariske Çayı'nın, baraja akan sularıyla dolu olan kanyon, derin olma özelliğini de taşıyor. İki tarafı devasa Toros Dağlarından oluşan kanyon, Ermenek Belediyesi'ne ait teknelerle geziliyor.
Gölün kıyıları ziyaretçiler için güzel bir dinlenme alanı sunuyor. Göle nereden bakarsanız bakın birbirinden özel manzaralarla karşılaşıyorsunuz.
Ermenek Göksuyu’nu oluşturan derelerin aktığı vadideki Ermenek Turkuaz Gölü’nün rengi, sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar mavi ve yeşilin hemen her tonuna bürünüyor.
Nadire Kanyonu’nda, başka hiçbir yerde yaşanamayacak kadar özel bir detay var.
İki yanı devasa Toroslardan oluşan ve suyun sonradan dolduğu bu kanyondan tekne ile geçebiliyorsunuz.
Aşılması zor dağların en tepesinde tekne ile gezebilme ayrıcalığı her yerde yaşayabileceğiniz bir deneyim değil. Bu açıdan Nadire Kanyonu, Türkiye’de çok özel bir yer...
Ermenek Turkuaz Gölü’nden kanyona doğru tekneyle açıldığınızda, Ambar Boğazı da denilen kanyonun iki kenarında dik kayalıkların gökyüzünün mavisiyle gölün turkuaz mavisini buluşturduğunu görebilirsiniz.
Nadire Kanyonu’nun güneydoğu kıyısının sırtlarında Nadire ormanları bulunur.
Tepelerde sedir ve göknar, aşağıya doğru ardıç ağaçlarıyla uçsuz bucaksız yeşillikler kanyonun dik kayalarına kadar iner.
Böylece Göl ile birlikte görkemli bir orman manzarası da bu yolculuğa eşlik eder.
Yalnızca gölde değil kıyıdaki yol boyunca da manzarası oldukça etkili olan kanyonun uzandığı hattın sonlarında yer alan, eski adıyla Nadire, yeni adıyla Ardıçkaya olan köye gölden de ulaşmak mümkün.
Ermenek Merkez’den veya gölün görünür olduğu herhangi bir Ermenek köyünden göle baktığınızda, minik yarımadalar görürsünüz.
Bu minik yarımadalar, Ermenek Turkuaz Gölü’ne apayrı bir hava katar ve görüntü itibarıyla da Göl’ü diğer göllerden ayrıştırır.
Ermenek Turkuaz Gölü’nde çeşitli su sporları yapmak da mümkün.
Göl üzerinde kurulmuş yüzer havuzlarda yüzerek; veya yelken sporu yaparak göle yaklaşımınızı bambaşka bir deneyime dönüştürebilirsiniz.
Ayrıca Göl’e kıyısı olan mesire alanını ziyaret edebilir, burada hem Göl manzarasının hem de doğanın keyfini çıkarabilirsiniz.
Ermenek’te bulunan gezinti tekneleriyle Ermenek Turkuaz Gölü üzerinde konsept gezi turlarına katılabilir, göl keşfinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz.