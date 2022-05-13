Sakarya'da üretiliyor! 20 ülke peşine düştü

Kulak, ürünlerini, Avrupa, Afrika, Arap Yarımadası, Orta Doğu ve Uzak Doğu'ya gönderdiklerini dile getirerek şöyle devam etti: "Şu an yol almak istediğimiz bölge Rusya. Savaştan sonra inşallah Rusya'da da ilk satışımızı gerçekleştireceğiz. 2023 hedefimiz ise Amerika kıtasına doğru gitmek. Adımlarımızı çok kontrollü atıyoruz çünkü gittiğimiz ülkelerde kök salmak istiyoruz. 2023'ten sonra yüzde 60'tan fazla yüksek teknoloji ürünlerin ihracatı olarak hedefimizi netleştirdik. Hat sonu, fabrika kurulumu, anahtar teslim kurulumlar, dijital dönüşüm uygulamaları, firmaların otonom hale getirilmesi, yazılım ve yazılım destek uygulamalarında da inşallah 2023 yılında ihracata adım atacağız."