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Ekonomi
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Sakarya'da üretiliyor! 20 ülke peşine düştü

2022-05-13 16:30:47
Sakarya'da üretiliyor! 20 ülke peşine düştü

Sakarya'da üretilen yüksek teknolojili makineler, dünya çapında büyük ses getirmeye başladı.

#1
Foto - Söğütlü ilçesindeki 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 bin metrekare kapalı, 60 bin metrekare açık alana sahip tesislerde 10 yıldır faaliyet gösteren firma, üretim hatlarının otomasyonu, robotik uygulamalar, dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri alanlarında çözümler geliştiriyor.

Söğütlü ilçesindeki 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 bin metrekare kapalı, 60 bin metrekare açık alana sahip tesislerde 10 yıldır faaliyet gösteren firma, üretim hatlarının otomasyonu, robotik uygulamalar, dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri alanlarında çözümler geliştiriyor.

#2
Foto - Fabrikaların otomasyonu çalışmalarında üretim hatları, ürün taşıyıcı konveyörler ve makine emniyet sistemleri geliştiren firma, hat sonu uygulamalarında robotik paletleme, kolileme, koli kaplama, yarı ve tam otomatik streçleme makineleri üretiyor.

Fabrikaların otomasyonu çalışmalarında üretim hatları, ürün taşıyıcı konveyörler ve makine emniyet sistemleri geliştiren firma, hat sonu uygulamalarında robotik paletleme, kolileme, koli kaplama, yarı ve tam otomatik streçleme makineleri üretiyor.

#3
Foto - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin "en hızlı büyüyen 100 firma" listesine giren şirket, KOSGEB, TÜBİTAK ve üniversitelerle iş birliği yaparak üretimde verimliliğe odaklandı.

#4
Foto - Optimak AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tansel Cavit Kulak, AA muhabirine, 2020 ve 2021 yıllarında Deloitte tarafından Türkiye'de en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketini belirlemek amacıyla hazırlanan

Optimak AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tansel Cavit Kulak, AA muhabirine, 2020 ve 2021 yıllarında Deloitte tarafından Türkiye'de en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketini belirlemek amacıyla hazırlanan "Fast 50" programına dahil olduklarını söyledi.

#5
Foto - Türkiye'de yüzde 100 müşteri memnuniyeti sağlamak zorunda oldukları için ihracat çalışmalarına 2018'den sonra başladıklarını belirten Kulak,

Türkiye'de yüzde 100 müşteri memnuniyeti sağlamak zorunda oldukları için ihracat çalışmalarına 2018'den sonra başladıklarını belirten Kulak, "Şu anda dünyanın 5 kıtasında 30'dan fazla ülkede distribütör ağı olan ve 20 ülkeye ihracat yapan firmayız. 2021'de ihracatımız yüzde 35'lere geldi. An itibarıyla yapmış olduğumuz satışlarımızın yüzde 40'ı ihracat." dedi.

#6
Foto - Kulak, ürünlerini, Avrupa, Afrika, Arap Yarımadası, Orta Doğu ve Uzak Doğu'ya gönderdiklerini dile getirerek şöyle devam etti:

Kulak, ürünlerini, Avrupa, Afrika, Arap Yarımadası, Orta Doğu ve Uzak Doğu'ya gönderdiklerini dile getirerek şöyle devam etti: "Şu an yol almak istediğimiz bölge Rusya. Savaştan sonra inşallah Rusya'da da ilk satışımızı gerçekleştireceğiz. 2023 hedefimiz ise Amerika kıtasına doğru gitmek. Adımlarımızı çok kontrollü atıyoruz çünkü gittiğimiz ülkelerde kök salmak istiyoruz. 2023'ten sonra yüzde 60'tan fazla yüksek teknoloji ürünlerin ihracatı olarak hedefimizi netleştirdik. Hat sonu, fabrika kurulumu, anahtar teslim kurulumlar, dijital dönüşüm uygulamaları, firmaların otonom hale getirilmesi, yazılım ve yazılım destek uygulamalarında da inşallah 2023 yılında ihracata adım atacağız."

#7
Foto - Kulak, Türkiye'ye eğitilmiş kadrolar kazandırdıklarını, bünyelerindeki akademi birimiyle hem kendilerine hem de piyasaya nitelikli personel yetiştirdiklerini anlattı. Kulak, yüzde 70-75 yerlilik oranıyla üretim yaptıklarına dikkati çekti. Devletten, hat sonu uygulamalarında

Kulak, Türkiye'ye eğitilmiş kadrolar kazandırdıklarını, bünyelerindeki akademi birimiyle hem kendilerine hem de piyasaya nitelikli personel yetiştirdiklerini anlattı. Kulak, yüzde 70-75 yerlilik oranıyla üretim yaptıklarına dikkati çekti. Devletten, hat sonu uygulamalarında "sektörde lider" konumuna gelmelerini sağlayan KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerini aldıklarını dile getiren Kulak, "Dünyada üretilen en hızlı streçleme, paletleme, kolileme makinelerini artık Türkiye'de üretebilir haldeyiz. Ar-Ge merkezimizle dünyadaki rakiplerimize yetişmeyi başardık ve rekabet eder hale geldik." dedi.

#8
Foto - Hat sonu uygulamalarında ileri teknolojiyle gelişim sağladıktan sonra kurmaya başladıkları anahtar teslim hatlarda sektöre özel sistemleri kurabilen, projelendirebilen ürünleri tedarik ettiklerini belirten Kulak,

Hat sonu uygulamalarında ileri teknolojiyle gelişim sağladıktan sonra kurmaya başladıkları anahtar teslim hatlarda sektöre özel sistemleri kurabilen, projelendirebilen ürünleri tedarik ettiklerini belirten Kulak, "Hedefimiz, Türk sanayisinin şu anda TÜİK ortalamalarına göre yüzde 70 olan verimliliğini yüzde 80'lere çıkarmak. Türk sanayisine destek olmak için OSB'de yer alan firmalar içinde dijital dönüşüme en fazla yatırım yapan 41. firma olduk." diye konuştu.Sakarya'da üretilen yüksek teknolojili makineler

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