Milyonlar böyle rüşvete gitmiş! İmamoğlu davasında tanıklar konuştu

Capacity AVM işletmeci firmasının avukatlığını yapan avukat İsmail Serdar İplikçioğlu ise tanık sıfatıyla verdiği beyanında, iddianamede yer alan alışveriş merkezinin ruhsat işlemleri için rüşvet vermeye zorlanılması ve müştekilerin kabul etmemesi üzerine alışveriş merkezine para cezası kesilmesi iddiaları hakkında beyanda bulundu. İplikçioğlu, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ile görüşme yaptığını beyanında anlatarak "Akyüz ile görüşme kendi makamımda, Bakırköy Belediyesi'nde gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Özgül'ün talebiyle ben bir görüşme gerçekleştirdim. Ali Rıza Akyüz’ün talepleri vardı. Biz de kesin bir dille reddettik" dedi. Tanık İplikçioğlu "Ali Rıza Akyüz, normal şartlar altında 5 milyon dolar talep edildiğini, ancak bize 3 milyon dolar yapıldığını söyledi. Bu bedeli nasıl belirlediğini sorduğumuzda, ‘biz bir kuruluz, böyle karar verdik’ dedi. Biz de bu talebi kabul etmediğimizi söyledik. Çünkü ödeme şekli resmi bir ödeme olarak istenmedi, elden ödeme istedi. Bizim kurumsal bir yapım olduğumuz, böyle bir ödemeyi asla yapamayacağımızı kendisine söyledim. Görüşmeden de çıktım" şeklinde konuştu.