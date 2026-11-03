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Aksaray'da kuyu baskını: Polisi karşısında görüce şok oldu!

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Aksaray'da kuyu baskını: Polisi karşısında görüce şok oldu!

Aksaray'da define bulmak için kaçak kazı yapan 5 şahıs polis tarafından girdikleri kuyuda yakalandılar. Şahıslar, kuyudan ekiplere selam vererek çıktı.

#1
Foto - Aksaray'da kuyu baskını: Polisi karşısında görüce şok oldu!

Olay, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ilısu köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Güzelyurt ilçesinde 5 şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

#2
Foto - Aksaray'da kuyu baskını: Polisi karşısında görüce şok oldu!

KAÇAK KAZI YAPILAN ALAN TAKİBE ALINDI Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler şahısları ve kaçak kazı yapılan alanı takibe aldı.

#3
Foto - Aksaray'da kuyu baskını: Polisi karşısında görüce şok oldu!

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

#4
Foto - Aksaray'da kuyu baskını: Polisi karşısında görüce şok oldu!

RAHATLIKLARI VE PİŞKİNLİKLERİ PES DEDİRTTİ! EKİPLERE SELAM VEREREK ÇIKTILAR Kazı alanına gerçekleştirilen operasyonda şahıslar kazdıkları kuyuda suçüstü yakalanırken, jandarmanın dışarıya çıkardığı şahıslar ekiplere selam vererek çıkış yaptı. Yakalanan H.T. (24), A.D. (36), N.B. (36), B.Ö. (32) ve S.K. (35) isimli 5 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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