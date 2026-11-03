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Eğitim
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Bakan Yusuf Tekin Malatya’da konuştu! 28 Şubat eğitim sistemimizi baltaladı

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Bakan Yusuf Tekin Malatya’da konuştu! 28 Şubat eğitim sistemimizi baltaladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya’da bir lise ve bir ilkokulun temel atma törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada 28 Şubat sürecinde alınan kararların Türkiye'nin eğitim sisteminde önemli sorunlara yol açtığını belirten Tekin, "100 öğrencinin 40'ı meslek lisesine giderken iş dünyası kendi halinde bir denge tutturmuştu. Fakat bu sayı 17'ye düşünce her şey altüst oldu. Antidemokratik müdahaleler sadece hükümete karşı yapılmış müdahaleler değildir. Bu müdahaleler topluma karşı yapılmıştır" dedi.

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Foto - Bakan Yusuf Tekin Malatya’da konuştu! 28 Şubat eğitim sistemimizi baltaladı

Bakan Yusuf Tekin, Malatya'da hayırsever iş insanı Erman Ilıcak ve Rönesans Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla yapılacak Bekir Ilıcak Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ayşe Ilıcak İlkokulu'nun temel atma törenine katıldı. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende konuşan Bakan Tekin, 28 Şubat sürecinin eğitim sistemine etkileri, mesleki ve teknik eğitimde yapılan düzenlemeler ile Malatya'da deprem sonrası devam eden eğitim yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Bakan Yusuf Tekin Malatya’da konuştu! 28 Şubat eğitim sistemimizi baltaladı

28 Şubat 1997 tarihinde alınan kararların Türkiye'nin eğitim sisteminde önemli sorunlara yol açtığını söyleyen Bakan Tekin, 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulaması ve üniversiteye girişteki katsayı düzenlemesinin meslek liselerine yönelik tercihleri olumsuz etkilediğini belirtti. Meslek liselerine ortaokuldan itibaren devam eden öğrencilerin eğitim süreçlerinin kesintiye uğradığını ifade eden Tekin, katsayı uygulamasının da öğrencilerin üniversiteye girişte eşit koşullarda yarışmasını engellediğini kaydetti. Tekin, "28 Şubat 1997 günü bu ülkede bir olay oldu. Kendilerini seçilmişlerin üstünde gören, kendilerini demokratik yollarla iş başına gelmiş hükümetlerin patronu olarak gören Milli Güvenlik Kurulu'nun o günkü üyeleri, mesleki eğitimi de biz sizden iyi biliriz dediler. İmam hatip okullarının ve meslek liselerinin ortaokullarını kapatmamız lazım dediler. 8 yıllık zorunlu kesintisiz eğitimi getirdiler. Bu gelince Türkiye'de bir anda her şey allak bullak oldu" dedi. 28 Şubat sürecine değinen Bakan Tekin, "28 Şubat olduğunda Türkiye'de 100 lise öğrencisinden yaklaşık 10 tanesi imam hatip lisesine, 40 tanesi meslek lisesine gidiyordu. 3 Kasım 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde ise 100 lise öğrencisinden sadece 2 tanesi imam hatip lisesine, 17 tanesi meslek lisesine devam ediyordu. Bu tablo ülkemizin ekonomisinden iş dünyasına kadar her alanında olumsuzluklara neden oldu" diye konuştu.

#3
Foto - Bakan Yusuf Tekin Malatya’da konuştu! 28 Şubat eğitim sistemimizi baltaladı

Mesleki eğitime yönelik uygulamaların üretim ve istihdam üzerinde de olumsuz sonuçlar doğurduğunu dile getiren Bakan Tekin, öğrencilerin mesleki beceri kazanma imkanlarının sınırlandırılmasının iş gücü piyasasındaki dengeyi bozduğunu ifade itti. Tekin, "Bir anda işsiz gençler, herhangi bir konuda becerisini geliştirememiş gençler ortaya çıktı. Diğer tarafta ise nitelikli eleman arayan, nitelikli eleman bulamadığı için üretim yapamayan bir iş dünyası oluştu. Buyurun size kalmış. Denge bozuldu. Yani 100 öğrencinin 40'ı meslek lisesine giderken iş dünyası kendi halinde bir denge tutturmuştu. Fakat bu sayı 17'ye düşünce her şey altüst oldu. Antidemokratik müdahaleler sadece hükümete karşı yapılmış müdahaleler değildir. Bu müdahaleler topluma karşı yapılmıştır" ifadelerini kullandı. Mesleki ve teknik eğitimde yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla kapsamlı düzenlemeler yaptıklarını belirten Tekin, 2013 yılından itibaren öğretim programlarının sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden ele alındığını söyledi. Tekin, "2013 yılında müsteşarlığa başladığımda bu konuyu masaya yatırdık. Mesleki ve teknik eğitimde öğretim programlarını tepeden tırnağa gözden geçirdik. Sahada ihtiyaç duyulmayan programlar kapatıldı, ihtiyaç duyulan programların içerikleri zenginleştirildi. Sektör hızla gelişiyor, sanayicimiz son model makinelerle fabrikalar kuruyor ancak bizim çocuklarımız demode atölyelerde eğitim alıyordu. Bunların hepsini sektörle istişare ederek değiştirdik" dedi. Mesleki eğitim alan öğrencilerin programlarına göre asgari ücretin yüzde 30'u veya yüzde 50'si oranında ödeme aldığını ifade eden Tekin, staj yapan öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandığını kaydetti. Türkiye'nin mesleki eğitimde geliştirdiği modellerin uluslararası alanda da örnek gösterildiğini belirten Tekin, OECD tarafından düzenlenen Beceriler Zirvesi'nde Türkiye'nin çalışmalarının diğer ülkelere anlatıldığını söyledi.

#4
Foto - Bakan Yusuf Tekin Malatya’da konuştu! 28 Şubat eğitim sistemimizi baltaladı

Konuşmasının devamında Malatya'daki eğitim yatırımlarına değinen Bakan Tekin, kentte deprem sonrası başlatılan okul projelerinin büyük bölümünün tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti. Malatya'da 77 okul projesi kapsamında yaklaşık bin 200 dersliğin yapımının planlandığını ifade eden Tekin, 2002-2003 eğitim öğretim yılında Malatya'da 166 bin 100 öğrenci bulunduğunu, bugün ise öğrenci sayısının 147 bin 345 olduğunu söyledi. Aynı dönemde öğretmen sayısının 7 bin 242'den 13 bin 74'e yükseldiğini belirten Tekin, derslik sayısının da 4 bin 817'den yaklaşık 8 bine çıktığını kaydetti. Bakan Tekin, deprem sonrası eğitim yatırımlarının hızlandırılmasında emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Malatya Valiliğine, Büyükşehir Belediyesine, milletvekillerine ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti. Tekin, "Şu anda inşaatı devam eden 77 okulumuz var. Bunlardan sadece 3 tanesinin ihalesi yapılmamış, diğerlerinin inşaatı devam ediyor. Büyük çoğunluğu önümüzdeki eylül ayında faaliyete geçecek. Bunlar tamamlandığında Malatya'da 6 Şubat'tan önceki derslik sayısını yüzde 27 oranında artırmış olacağız" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Bakan Yusuf Tekin Malatya’da konuştu! 28 Şubat eğitim sistemimizi baltaladı

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan öğretmenevinin yeniden inşa edildiğini açıklayan Bakan Tekin, tesisin Mayıs ayında tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Tekin, "Malatya Öğretmenevi biliyorsunuz depremde yıkılmıştı. Öğretmenevini çok güzel bir lokasyonda Milli Eğitim Bakanlığı olarak yapıyoruz. Mayıs ayında inşallah bitmiş olacak, bir aksilik olmazsa. Bu öğretmenevimizde de mesleki ve teknik eğitim anlamında staj yapabilecek bir uygulama otelcilik ve uygulama meslek lisesine ihtiyacımız var" dedi. Hayırsever iş insanı Erman Ilıcak'a yeni bir okul yatırımı çağrısında da bulunan Tekin, "Eğer çok büyük bir alkış gelirse onu da Erman Bey yapacak. Onu da konuştuk. Yanında uygun arazi de varmış. Kısa günün Malatya'ya bir hediyesi daha olmuş olsun" diye konuştu. Bakan Tekin, konuşmasının sonunda yapımına başlanacak Bekir Ilıcak Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ayşe Ilıcak İlkokulu için Erman Ilıcak ve Rönesans Eğitim Vakfı'na teşekkür etti.

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