Bakan Yusuf Tekin Malatya’da konuştu! 28 Şubat eğitim sistemimizi baltaladı

Mesleki eğitime yönelik uygulamaların üretim ve istihdam üzerinde de olumsuz sonuçlar doğurduğunu dile getiren Bakan Tekin, öğrencilerin mesleki beceri kazanma imkanlarının sınırlandırılmasının iş gücü piyasasındaki dengeyi bozduğunu ifade itti. Tekin, "Bir anda işsiz gençler, herhangi bir konuda becerisini geliştirememiş gençler ortaya çıktı. Diğer tarafta ise nitelikli eleman arayan, nitelikli eleman bulamadığı için üretim yapamayan bir iş dünyası oluştu. Buyurun size kalmış. Denge bozuldu. Yani 100 öğrencinin 40'ı meslek lisesine giderken iş dünyası kendi halinde bir denge tutturmuştu. Fakat bu sayı 17'ye düşünce her şey altüst oldu. Antidemokratik müdahaleler sadece hükümete karşı yapılmış müdahaleler değildir. Bu müdahaleler topluma karşı yapılmıştır" ifadelerini kullandı. Mesleki ve teknik eğitimde yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla kapsamlı düzenlemeler yaptıklarını belirten Tekin, 2013 yılından itibaren öğretim programlarının sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden ele alındığını söyledi. Tekin, "2013 yılında müsteşarlığa başladığımda bu konuyu masaya yatırdık. Mesleki ve teknik eğitimde öğretim programlarını tepeden tırnağa gözden geçirdik. Sahada ihtiyaç duyulmayan programlar kapatıldı, ihtiyaç duyulan programların içerikleri zenginleştirildi. Sektör hızla gelişiyor, sanayicimiz son model makinelerle fabrikalar kuruyor ancak bizim çocuklarımız demode atölyelerde eğitim alıyordu. Bunların hepsini sektörle istişare ederek değiştirdik" dedi. Mesleki eğitim alan öğrencilerin programlarına göre asgari ücretin yüzde 30'u veya yüzde 50'si oranında ödeme aldığını ifade eden Tekin, staj yapan öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandığını kaydetti. Türkiye'nin mesleki eğitimde geliştirdiği modellerin uluslararası alanda da örnek gösterildiğini belirten Tekin, OECD tarafından düzenlenen Beceriler Zirvesi'nde Türkiye'nin çalışmalarının diğer ülkelere anlatıldığını söyledi.