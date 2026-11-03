Bakan Yusuf Tekin Malatya’da konuştu! 28 Şubat eğitim sistemimizi baltaladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya’da bir lise ve bir ilkokulun temel atma törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada 28 Şubat sürecinde alınan kararların Türkiye'nin eğitim sisteminde önemli sorunlara yol açtığını belirten Tekin, "100 öğrencinin 40'ı meslek lisesine giderken iş dünyası kendi halinde bir denge tutturmuştu. Fakat bu sayı 17'ye düşünce her şey altüst oldu. Antidemokratik müdahaleler sadece hükümete karşı yapılmış müdahaleler değildir. Bu müdahaleler topluma karşı yapılmıştır" dedi.