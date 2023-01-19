2023-01-19 22:46:10 Sakarya'da orman yangını!
Sakarya’nın Hendek ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Sakarya’nın Hendek ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler rüzgarında etkisi ile yayılan yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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