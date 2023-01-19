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Türkiye
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Sakarya'da orman yangını!

2023-01-19 22:46:10
Sakarya'da orman yangını!

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

#1
Foto - Sakarya'da orman yangını!

Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

#2
Foto - Sakarya'da orman yangını!

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler rüzgarında etkisi ile yayılan yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

#3
Foto - Sakarya'da orman yangını!

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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