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Sakarya'da ölümlü kaza

2021-07-06 06:50:34
Sakarya'da ölümlü kaza

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hafif ticari taksinin refüje çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi de yaralandı.

#1
Foto - Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Sapanca gişeleri mevkisinde Fatih Kılıç (45) idaresindeki 71 T 0337 plakalı hafif ticari araç, Sapanca kavşağı girişi yol ayrımının olduğu refüje çaptı.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Sapanca gişeleri mevkisinde Fatih Kılıç (45) idaresindeki 71 T 0337 plakalı hafif ticari araç, Sapanca kavşağı girişi yol ayrımının olduğu refüje çaptı.

#2
Foto - İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kazada, olay yerinde sürücü Kılıç ile Irak uyruklu olduğu belirlenen 7 yaşındaki Rawasee Yasir Abdulraheem Al-Zuhaırı hayatını kaybetti, Rıyam Omar İbrahim (27), Yousıf Husseyin Abdulrahem (9), Ayat Hussein Abdulraheem (6), Abdulraheem Mohmood (9), Taleeah Saleem Raheem Asakra (23) yaralandı.

Kazada, olay yerinde sürücü Kılıç ile Irak uyruklu olduğu belirlenen 7 yaşındaki Rawasee Yasir Abdulraheem Al-Zuhaırı hayatını kaybetti, Rıyam Omar İbrahim (27), Yousıf Husseyin Abdulrahem (9), Ayat Hussein Abdulraheem (6), Abdulraheem Mohmood (9), Taleeah Saleem Raheem Asakra (23) yaralandı.

#4
Foto - Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

#5
Foto - Kazadan kalan son görüntü...

Kazadan kalan son görüntü...

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