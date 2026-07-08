İddialar doğru çıktı: Türkiye'den Yıldırımhan ve Tayfun füzesini istediler

Avrupa'nın caydırıcılık gücünü artırmak ve uzun menzilli füzeler konusunda açıklarını kapatmak için farklı projelerin değerlendirildiğini söyleyen Schmid, "Uzun menzilli füzeler konusunda farklı seçenekleri değerlendiriyoruz. Savunma Bakanı Boris Pistorius'un da belirttiği gibi, elbette Türkiye'den gelen fikirleri de inceliyoruz." diye konuştu. "Bu konuda temel yaklaşımımız, askeri kabiliyetlerimizdeki açıkları mümkün olan en kısa zamanda kapatmak. Bu kabiliyetlerin nasıl sağlanabileceği konusunda da farklı teknolojik seçenekler bulunuyor." diyen Schmid, bir süre önce Alman basınında çıkan ve Berlin'in, Türkiye'nin geliştirdiği YILDIRIMHAN ve TAYFUN füzelerine ilgi duyduğu haberlerini doğruladı.