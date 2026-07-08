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İddialar doğru çıktı: Türkiye'den Yıldırımhan ve Tayfun füzesini istediler

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İddialar doğru çıktı: Türkiye'den Yıldırımhan ve Tayfun füzesini istediler

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin Yıldırımhan ve Tayfun balistik füzesine ilgi duyduğu öne sürülen Avrupa ülkesiyle ilgili ortaya atılan iddialar doğru çıktı.

#1
Foto - İddialar doğru çıktı: Türkiye'den Yıldırımhan ve Tayfun füzesini istediler

AA muhabirine konuşan Schmid, NATO Ankara Zirvesi'ni ve Türkiye'nin NATO içindeki kilit rolünü değerlendirdi. Zirvenin, Avrupa'nın güvenlik ve savunmasında Türkiye'nin artan rolünü bir kez daha ön plana çıkardığını belirten Schmid, zirve kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nun da yeni projeleri görüşmek için bir fırsat oluşturduğunu vurguladı.

#2
Foto - İddialar doğru çıktı: Türkiye'den Yıldırımhan ve Tayfun füzesini istediler

Schmid, "Türkiye, NATO'da ve Avrupa'nın güvenliği açısından hayati bir rol oynamaktadır ve bu durum, son birkaç yıl boyunca daha görünür hale gelmiştir." dedi. Türkiye'nin NATO'nun savunma yapısının her zaman vazgeçilmez bir unsuru olduğunun altını çizen Schmid, "Karadeniz'de güvenlik ve NATO'nun güney kanadındaki istikrar ancak Türkiye ve silahlı kuvvetleri aracılığıyla sağlanabilir." diye konuştu.

#3
Foto - İddialar doğru çıktı: Türkiye'den Yıldırımhan ve Tayfun füzesini istediler

Schmid, "Bu durum Orta Doğu'da gelişmelerle daha da açık hale gelmiştir. İşte bu nedenle Ankara Zirvesi, bugün Türkiye'nin NATO içindeki hayati rolünü iyi bir şekilde ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

#4
Foto - İddialar doğru çıktı: Türkiye'den Yıldırımhan ve Tayfun füzesini istediler

Almanya'nın savunma sanayisi alanında Türkiye ile daha yakın işbirliği olanaklarını araştırdığını belirten Schmid, "Türkiye'nin savunma sanayisinin son yıllarda giderek geliştiğini görüyoruz. Ayrıca, insansız hava araçları alanında yeni teknolojilerin ve uzun menzilli derin hassas vuruş sistemlerinin geliştiğini gözlemliyoruz." dedi.

#5
Foto - İddialar doğru çıktı: Türkiye'den Yıldırımhan ve Tayfun füzesini istediler

Avrupa'nın caydırıcılık gücünü artırmak ve uzun menzilli füzeler konusunda açıklarını kapatmak için farklı projelerin değerlendirildiğini söyleyen Schmid, "Uzun menzilli füzeler konusunda farklı seçenekleri değerlendiriyoruz. Savunma Bakanı Boris Pistorius'un da belirttiği gibi, elbette Türkiye'den gelen fikirleri de inceliyoruz." diye konuştu. "Bu konuda temel yaklaşımımız, askeri kabiliyetlerimizdeki açıkları mümkün olan en kısa zamanda kapatmak. Bu kabiliyetlerin nasıl sağlanabileceği konusunda da farklı teknolojik seçenekler bulunuyor." diyen Schmid, bir süre önce Alman basınında çıkan ve Berlin'in, Türkiye'nin geliştirdiği YILDIRIMHAN ve TAYFUN füzelerine ilgi duyduğu haberlerini doğruladı.

#6
Foto - İddialar doğru çıktı: Türkiye'den Yıldırımhan ve Tayfun füzesini istediler

Schmid, "Potansiyel işbirliği partnerlerimiz konusunda çok geniş bir bakış açısına sahip olmamız gerektiğini öğrendik. Savunma Bakanı Boris Pistorius'un da belirttiği gibi, Türkiye'nin ürünlerini de inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

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