  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kolombiya Dünya Kupası’na veda etti! Çeyrek final bileti penaltılarla geldi Polonya devinden çok konuşulacak Türkiye kararı: Sessiz sedasız kurdular Türkiye İHA yapmayı öğretmişti: O ülke Ukrayna'dan İHA teknolojilerine erişim istedi Elektrikli araç satışları düştü! Üreticiler dış pazara yöneldi Zorlu Holding'den hükümete karşı beklenmedik hamle: Resmen başvurdular İddialar doğru çıktı: Türkiye'den Yıldırımhan ve Tayfun füzesini istediler Jandarma ve MİT'ten İzmir'de dev operasyon! 25 yıl hapis cezası bulunan zehir taciri sahte kimlikle kıskıvrak yakalandı Ormanın hazinesi… Hem zengin oldular hem şifa dağıttılar! Berat Albayrak döneminde başlatılmıştı! Milli enerji vizyonunda yeni rota Hint Okyanusu...
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Polonya devinden çok konuşulacak Türkiye kararı: Sessiz sedasız kurdular

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Polonya devinden çok konuşulacak Türkiye kararı: Sessiz sedasız kurdular

Polonyalı Wypychewicz ailesine ait Koronea, Mart ayından bu yana Türkiye'de peş peşe yatırımlar yapıyor. Dev şirketin son hamlesi belli oldu.

#1
Foto - Polonya devinden çok konuşulacak Türkiye kararı: Sessiz sedasız kurdular

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, yaklaşık 4 bin çalışanıyla Polonya’nın en önemli şirketlerinden Koronea, Türkiye’ye hızlı girdi. Bu yılın mart ayında Türk şirketi Atlas Trafo’nun çoğunluk hissesini satın alan Koronea, yeni bir tesis açtı. Polonya merkezli, transformatör ve şalt cihazı üreticisi ZPUE SA'nın sahibi Koronea Group, enerji sektöründen gelen artan talebi karşılamak amacıyla, yakın zamanda satın aldığı yerel şirket Atlas Trafo ile ortaklık kurarak İzmir’de bir transformatör fabrikasını üretime başlattı.

#2
Foto - Polonya devinden çok konuşulacak Türkiye kararı: Sessiz sedasız kurdular

Koronea sosyal medya paylaşımında, elektrik şebekelerine, yenilenebilir enerjiye ve enerji güvenliğine yapılan yatırım ihtiyacının sürekli gelişmesiyle birlikte, "şirket içi üretim yeteneklerine erişimin giderek daha önemli hale geldiğini" belirtti.

#3
Foto - Polonya devinden çok konuşulacak Türkiye kararı: Sessiz sedasız kurdular

Koronea CEO'su Michał Wypychewicz, grubun bu yılın ilk çeyreğinde Türk Atlas Trafo'nun çoğunluk hissesini satın alması sırasında verdiği modern bir üretim tesisine yatırım yapma taahhüdünü yerine getirdiğini belirtti. Polonyalı şirket Koronea, yerel firma Atlas Trafo'yu satın almasının ardından Türkiye'nin İzmir şehrinde yeni bir transformatör fabrikası açtı.

#4
Foto - Polonya devinden çok konuşulacak Türkiye kararı: Sessiz sedasız kurdular

100 milyon zloti'lik yatırımla birlikte Türkiye’ye yapılan toplam yatırım 350 milyon zloti yani 93 milyon dolara çıkmış oldu. 16.000 metrekarelik alana yayılan ve yaklaşık 200 kişiyi istihdam eden İzmir’deki yeni tesis, yılda 4.000 adede kadar yağlı transformatör üretecek. Tesis, grubun toplam aylık üretim kapasitesini 300 MVA'dan 400 MVA'ya çıkarıyor. Bu da 200.000-300.000 nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacına denk geliyor.

#5
Foto - Polonya devinden çok konuşulacak Türkiye kararı: Sessiz sedasız kurdular

Polonyalı ünlü Wypychewicz ailesine ait Koronea Türk transformatör üreticisi Atlas Trafo'nun yüzde 51 hissesini mart ayında 250 milyon zloti’ye (58,5 milyon euro) satın almıştı. 1.5 milyar euroluk cirosu, 4 bine yakın çalışanı olan Koronea, 30’dan fazla ülkeye faaliyet gösteriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Malum kafadan rezil benzetme! AK Partili vekil etkinliği terk etti
Gündem

Malum kafadan rezil benzetme! AK Partili vekil etkinliği terk etti

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 67. Uluslararası Nasrettin Hoca şenliğinde, temsili olarak Nasrettin Hoca'yı canlandıran sözde sanatç..
Beştepe'de protokolü altüst eden rötar! Meloni Külliye'ye en son geldi, Erdoğan kapıdan ayrılınca devreye Cevdet Yılmaz girdi!
Gündem

Beştepe'de protokolü altüst eden rötar! Meloni Külliye'ye en son geldi, Erdoğan kapıdan ayrılınca devreye Cevdet Yılmaz girdi!

Ankara'da düzenlenen tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler on..
Önceki iki saldırıdan yaralı kurtulmuştu! Yatakta kurşuna dizildi
Dünya

Önceki iki saldırıdan yaralı kurtulmuştu! Yatakta kurşuna dizildi

Daha önce uğradığı iki saldırıdan yaralı kurtulan 28 yaşındaki fenomen Gabriela Sanarrusia Chavarria, erkek arkadaşı ile yatak odalarında uy..
Böyle iğrençlik görülmedi! Aman dikkat, bu sapık trafikte sizin de karşınıza çıkabilir
Gündem

Böyle iğrençlik görülmedi! Aman dikkat, bu sapık trafikte sizin de karşınıza çıkabilir

İstanbul'da yoğun trafiğin olduğu bir caddede seyir halinde olan iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple gerginlik yaşandı. Sözlü t..
Fransa sömürgeciyse onun suçu ne? Mbappe hakkında skandal sözler!
Dünya

Fransa sömürgeciyse onun suçu ne? Mbappe hakkında skandal sözler!

Paraguaylı senatör Celeste Amarilla’nın, Dünya Kupası son 16 turunda yarışan Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Mbappe için "Fransız rolü yapan..
Mezhepçi Birgün’den ABD dansözlüğü! Dün ‘oh ceza geliyor’ bugün ‘go home’
Gündem

Mezhepçi Birgün’den ABD dansözlüğü! Dün ‘oh ceza geliyor’ bugün ‘go home’

Akit TV'de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında konuşan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, fondaş medyanın iki yüzlü ve samim..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23