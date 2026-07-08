Polonya devinden çok konuşulacak Türkiye kararı: Sessiz sedasız kurdular
Polonyalı Wypychewicz ailesine ait Koronea, Mart ayından bu yana Türkiye'de peş peşe yatırımlar yapıyor. Dev şirketin son hamlesi belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Polonyalı Wypychewicz ailesine ait Koronea, Mart ayından bu yana Türkiye'de peş peşe yatırımlar yapıyor. Dev şirketin son hamlesi belli oldu.
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, yaklaşık 4 bin çalışanıyla Polonya’nın en önemli şirketlerinden Koronea, Türkiye’ye hızlı girdi. Bu yılın mart ayında Türk şirketi Atlas Trafo’nun çoğunluk hissesini satın alan Koronea, yeni bir tesis açtı. Polonya merkezli, transformatör ve şalt cihazı üreticisi ZPUE SA'nın sahibi Koronea Group, enerji sektöründen gelen artan talebi karşılamak amacıyla, yakın zamanda satın aldığı yerel şirket Atlas Trafo ile ortaklık kurarak İzmir’de bir transformatör fabrikasını üretime başlattı.
Koronea sosyal medya paylaşımında, elektrik şebekelerine, yenilenebilir enerjiye ve enerji güvenliğine yapılan yatırım ihtiyacının sürekli gelişmesiyle birlikte, "şirket içi üretim yeteneklerine erişimin giderek daha önemli hale geldiğini" belirtti.
Koronea CEO'su Michał Wypychewicz, grubun bu yılın ilk çeyreğinde Türk Atlas Trafo'nun çoğunluk hissesini satın alması sırasında verdiği modern bir üretim tesisine yatırım yapma taahhüdünü yerine getirdiğini belirtti. Polonyalı şirket Koronea, yerel firma Atlas Trafo'yu satın almasının ardından Türkiye'nin İzmir şehrinde yeni bir transformatör fabrikası açtı.
100 milyon zloti'lik yatırımla birlikte Türkiye’ye yapılan toplam yatırım 350 milyon zloti yani 93 milyon dolara çıkmış oldu. 16.000 metrekarelik alana yayılan ve yaklaşık 200 kişiyi istihdam eden İzmir’deki yeni tesis, yılda 4.000 adede kadar yağlı transformatör üretecek. Tesis, grubun toplam aylık üretim kapasitesini 300 MVA'dan 400 MVA'ya çıkarıyor. Bu da 200.000-300.000 nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacına denk geliyor.
Polonyalı ünlü Wypychewicz ailesine ait Koronea Türk transformatör üreticisi Atlas Trafo'nun yüzde 51 hissesini mart ayında 250 milyon zloti’ye (58,5 milyon euro) satın almıştı. 1.5 milyar euroluk cirosu, 4 bine yakın çalışanı olan Koronea, 30’dan fazla ülkeye faaliyet gösteriyor.
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