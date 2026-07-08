Polonya devinden çok konuşulacak Türkiye kararı: Sessiz sedasız kurdular

100 milyon zloti'lik yatırımla birlikte Türkiye’ye yapılan toplam yatırım 350 milyon zloti yani 93 milyon dolara çıkmış oldu. 16.000 metrekarelik alana yayılan ve yaklaşık 200 kişiyi istihdam eden İzmir’deki yeni tesis, yılda 4.000 adede kadar yağlı transformatör üretecek. Tesis, grubun toplam aylık üretim kapasitesini 300 MVA'dan 400 MVA'ya çıkarıyor. Bu da 200.000-300.000 nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacına denk geliyor.