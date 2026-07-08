Mısır’dan haksız yenilgi iddiası! Hakemi suçladılar
2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu’nda Arjantin’e 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda eden Mısır’da hakem kararları büyük tepki topladı.
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2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu’nda Arjantin’e 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda eden Mısır’da hakem kararları büyük tepki topladı.
Atlanta Stadyumu’nda oynanan mücadelede Mısır, son dünya şampiyonu Arjantin karşısında 2-0 öne geçti.
Mısır’ın gollerini 15. dakikada Yasir İbrahim ve 67. dakikada Mustafa Ziko kaydetti.
Ancak Arjantin, maçın son bölümünde geri dönüşe imza attı. 79. dakikada Cristian Romero, 83. dakikada Lionel Messi ve 90+2. dakikada Enzo Fernandez’in attığı gollerle Arjantin sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Mısır turnuvaya veda ederken, Arjantin çeyrek finale yükseldi.
Mısır cephesi, Fransız hakem Francois Letexier’nin yönetimine sert tepki gösterdi. Mısırlı futbolseverler, hakemin kararlarında Arjantin lehine tutum sergilediğini öne sürdü.
Karşılaşmada Mısırlı oyunculara kolay sarı kart gösterildiği, Arjantinli futbolcuların sert müdahalelerine ise aynı hassasiyetin gösterilmediği iddia edildi.
Özellikle Arjantin’in 90+2. dakikada gelen galibiyet golü öncesinde Muhammed Salah’ın ayağına basılması ve Ömer Mermuş’un formasından çekilmesine rağmen penaltı kararı verilmemesi Mısır cephesinde büyük infiale yol açtı.
Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan, maçın ardından yaptığı açıklamada hakem yönetimini sert sözlerle eleştirdi.
Hasan, Mısır’ın haksız bir yenilgi aldığını savunarak, Arjantin ve Lionel Messi’nin turnuvada kalmasının istendiğini ileri sürdü. Tecrübeli teknik adam, dünya şampiyonuna her yönden destek verildiğini belirterek, Mısır’ın “pazarlama” kaygılarının kurbanı olduğunu söyledi.
Mısır’ın ikinci golünü atan Mustafa Ziko da maç sonrası büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşları içinde konuşan Ziko, hakemin adaletsiz bir yönetim sergilediğini savundu.
Ziko, koca bir ülkenin emeğinin boşa çıkarıldığını belirterek, Arjantin karşısında 2-0 öndeyken maçın kendilerine bırakılmadığını iddia etti. Mısır halkından özür dileyen futbolcu, taraftarları mutlu etmeyi çok istediklerini söyledi.
Mısırlı taraftarlar ise mağlubiyete rağmen milli takımlarının performansıyla gurur duyduklarını dile getirdi. Taraftarlar, son dünya şampiyonu Arjantin karşısında 2-0 öne geçmenin ve uzun süre direnmenin büyük başarı olduğunu belirtti. Bazı taraftarlar, Mısır’ın sahada tarihi bir mücadele verdiğini ifade ederken, hakem kararlarının maçın sonucuna doğrudan etki ettiğini savundu.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de maçın ardından yayımladığı mesajda milli takımın ortaya koyduğu mücadeleyi övdü.
Sisi, Mısır futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir başarıya imza atan oyuncularla gurur duyduklarını belirterek, takımın gelecekte daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını ifade etti.
Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Cevher Nebil de milli takıma teşekkür etti. Nebil, oyuncuların istisnai bir turnuva geçirdiğini belirterek, Mısır ve Arap dünyasındaki milyonlarca futbolseveri gururlandıran bir performans sergilediklerini söyledi. Arjantin ise aldığı galibiyetle çeyrek finale yükseldi. Tangocular, bir sonraki turda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
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