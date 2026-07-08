Mısır’dan haksız yenilgi iddiası! Hakemi suçladılar

Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Cevher Nebil de milli takıma teşekkür etti. Nebil, oyuncuların istisnai bir turnuva geçirdiğini belirterek, Mısır ve Arap dünyasındaki milyonlarca futbolseveri gururlandıran bir performans sergilediklerini söyledi. Arjantin ise aldığı galibiyetle çeyrek finale yükseldi. Tangocular, bir sonraki turda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.