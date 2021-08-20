Sakarya'da geliştiriliyor!

Mısıra araştırmalarında koordinatör kurum olmalarının yanı sıra ıslah ve diğer konularda çiftçinin her zaman yanında olduğunu belirten Cengiz, "Mısıra, nüfus artışına paralel olarak hayvan yemi ve gıda sanayinde de talepler giderek artmaktadır. İklim faktörleri itibarıyla ülkemizin çoğu bölgesi mısır üretimine elverişlidir. Buna rağmen uzun süreden beri mısırın ekim alanlarında artış olmamıştır. Bunun nedenlerinden biri farklı ekolojilere uygun mısır çeşitlerinin geliştirilememesidir." dedi. Cengiz, bu kapsamda ihtiyaca cevap verecek yerli çeşitlerin geliştirildiğini ve başta Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye şartlarına uygun yüksek verimli mısırların çiftçinin hizmetine sunulduğunu sözlerine ekledi.