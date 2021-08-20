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Ekonomi
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Sakarya'da geliştiriliyor!

2021-08-20 19:38:49
Sakarya'da geliştiriliyor!

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yerli ve milli silajlık mısırın tanıtım toplantısı yapıldı.

#1
Foto - Ürün verimliliği ve besleyici özelliğiyle ön plana çıkan

Ürün verimliliği ve besleyici özelliğiyle ön plana çıkan "Aga" isimli yerli tohumun tanıtımı için Akyazı ilçesinde "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi. Enstitü Müdürü Bülent Cengiz, programda yaptığı konuşmada, 1926 yılında kurulan kurumun bugüne kadar 26 mısır, 47 buğday, iki kuru fasulye ve iki kestane kabağı çeşidini tescil ettirdiğini bildirdi.

#2
Foto - Mısıra araştırmalarında koordinatör kurum olmalarının yanı sıra ıslah ve diğer konularda çiftçinin her zaman yanında olduğunu belirten Cengiz,

Mısıra araştırmalarında koordinatör kurum olmalarının yanı sıra ıslah ve diğer konularda çiftçinin her zaman yanında olduğunu belirten Cengiz, "Mısıra, nüfus artışına paralel olarak hayvan yemi ve gıda sanayinde de talepler giderek artmaktadır. İklim faktörleri itibarıyla ülkemizin çoğu bölgesi mısır üretimine elverişlidir. Buna rağmen uzun süreden beri mısırın ekim alanlarında artış olmamıştır. Bunun nedenlerinden biri farklı ekolojilere uygun mısır çeşitlerinin geliştirilememesidir." dedi. Cengiz, bu kapsamda ihtiyaca cevap verecek yerli çeşitlerin geliştirildiğini ve başta Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye şartlarına uygun yüksek verimli mısırların çiftçinin hizmetine sunulduğunu sözlerine ekledi.

#3
Foto - Enstitü Ar-Ge Koordinatörü Ahmet Duman da yerli ve milli mısır çeşitlerinin kullanım oranlarının istenilen seviyede olmadığını ve bunları arttırmaya çalıştıklarını anlattı.

Enstitü Ar-Ge Koordinatörü Ahmet Duman da yerli ve milli mısır çeşitlerinin kullanım oranlarının istenilen seviyede olmadığını ve bunları arttırmaya çalıştıklarını anlattı.

#4
Foto -

"Aga" çeşidinin farklı bölgelerde ekim çalışmalarının yapıldığını ve yüksek verim elde edildiğini aktaran Duman, "Konya'da, İzmir'de 13-14 tonları gördük. Bir bitki yaklaşık iki kilogram, dönüme 7 bin bitki ektiniz 14 ton. Aga yüzde 15 selüloz oranıyla Türkiye'de ender çeşitlerden biri. Hayvanınızı çok iyi besleyebilirsiniz. Belki de bu bitkiden hayvanınıza 100 kilogram verdiğiniz besin değerini diğer türlerden 300 kilogram verdiğinizde alamayacaksınız." ifadesini kullandı. Duman, çalışmalar kapsamında danelik mısırın yanı sıra Türkiye'nin birçok yerinde ürün verimliliğinde tonları geçen buğday çeşitleri geliştirdiklerine değinerek, firmalara ve çiftçilere yerli ve milli ürünlere rağbet göstermeleri çağırısı yaptı.

#5
Foto - Konuşmaların ardından katılımcılarla

Konuşmaların ardından katılımcılarla "Aga" mısırının ekili olduğu alanda incelemelerde bulunuldu, yetkililer ürün hakkında merak edilen soruları cevapladı. Etkinliğe, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, akademisyenler, Tarım il ve ilçe müdürlüklerinden yetkililer ile çiftçiler katıldı.

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