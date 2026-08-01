  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akın akın turkuaz suları görmeye geliyorlar! Dünyanın en genç şelalesi Türkiye’de Sabah uyanır uyanmaz sıcak su içmek gerçekten işe yarıyor mu? Rusya'yı sarsan patlama! Ölüler var Ezber bozan sonuç! Karbonhidratı düşman ilan edenler dikkat İran'dan “en kötü senaryo” açıklaması Derin uykuya yatırılan uçaklar Türkiye’ye nasıl teslim edilecek? İşte cevabı… Er meydanında nefes kesen kapışma! Dursunköy'de pehlivanlar Kırkpınar havası estirdi! Küçük 5 değişiklik! Mutfaktaki ağır diyetleri yapan: Kalıcı kilo yönetimi yapmak mümkün! Yavaş yemek yemeli
Dünya
5
Yeniakit Publisher
İran'ın ABD iddiası dünyada yankılandı! Hürmüz'de şeytanı plan

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

İran'ın ABD iddiası dünyada yankılandı! Hürmüz'de şeytanı plan

İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda çevirdiği şeytanı oyunu deşifre etti.

#1
Foto - İran'ın ABD iddiası dünyada yankılandı! Hürmüz'de şeytanı plan

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları hakkında bildiri yayımladı.

#2
Foto - İran'ın ABD iddiası dünyada yankılandı! Hürmüz'de şeytanı plan

Bildiride, ABD'ye ait savaş gemilerinin, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin serbest olduğu 26 Haziran ile 8 Temmuz arasında boğazdan geçen petrol ve gaz taşıyan tankerlere eşlik ettiği hatırlatılarak, ABD'nin ticari gemilerle askeri personel ve savaş ekipmanı taşıdığı öne sürüldü.

#3
Foto - İran'ın ABD iddiası dünyada yankılandı! Hürmüz'de şeytanı plan

İçerisinde silah ve personel olduğu iddia edilen gemilerin, İran tarafından tespit edilememesi amacıyla radar sistemlerini kapattığı bilgisinin yer aldığı bildiride, ABD'nin, 7 Temmuz'da İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere saldırdığı iddiasını gerekçe göstererek İran'a saldırılar düzenlediği belirtildi.

#4
Foto - İran'ın ABD iddiası dünyada yankılandı! Hürmüz'de şeytanı plan

Bildiride ayrıca, İran'ın bölge ülkelerine karşı düşmanlık beslemediği ve Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki tüm ülkelerle karşılıklı saygı ve iyi komşuluğa dayalı dostane ilişkiler kurmak istediği ifade edildi. Bölgedeki ABD üssü bulunan ülkelere yönelik mesajların da yer aldığı açıklamada, söz konusu ülkelere İran'a yönelik saldırılarda topraklarını kullandırmamaları çağrısı yapıldı. İran'a yönelik saldırılarda kullanılacak üslerin hedef alınacağı belirtilen açıklamada, bu misillemelerin söz konusu ülkelere değil ABD üslerine yönelik olacağı vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa’da masada otururken yakalandı! Gurbetçi vatandaş firari Can Dündar’ı tek cümleyle rezil etti!
Gündem

Fransa’da masada otururken yakalandı! Gurbetçi vatandaş firari Can Dündar’ı tek cümleyle rezil etti!

MİT tırları davasının firari sanığı terörist FETÖ’cü Can Dündar, Fransa’da bir kafede otururken kendisini tanıyan vatansever bir gurbetçi va..
Filistinliler Mescid-i Aksa'ya akın etti
Dünya

Filistinliler Mescid-i Aksa'ya akın etti

Filistin resmi ajansı'na göre, sabah saatlerinden itibaren Filistinliler Mescid-i Aksa’ya akın etti.
Haluk Levent’in ‘Ahbaplar’ı ifade veriyor! ‘Biz yaptık’ diyen eda ece de zırnık vermemiş
Gündem

Haluk Levent’in ‘Ahbaplar’ı ifade veriyor! ‘Biz yaptık’ diyen eda ece de zırnık vermemiş

Kahramanmaraş depremi sonrası bölgeden AK Parti’nin seçimlerde birinci olması nedeniyle depremzedeleri hedef alıp “Deprem bölgesine yaptığım..
Sekülerizmin gönüllü köleleri: Bedenini pazara çıkaran modern objeler
Aktüel

Sekülerizmin gönüllü köleleri: Bedenini pazara çıkaran modern objeler

Türkiye'nin seküler ve Batıcı mürtecileri tarafından on yıllardır topluma dayatılan "Modernizm kadını özgürleştirdi, Osmanlı'nın karanlığınd..
Akın Gürlek'e hediye edilen kılıcın üzerinde ne yazıyor? İşte dikkat çeken ayet
Gündem

Akın Gürlek'e hediye edilen kılıcın üzerinde ne yazıyor? İşte dikkat çeken ayet

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Küçükçekmece Adalet Sarayı ziyaretinde kendisine anlamlı bir hediye takdim edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başs..
Gazeteci Mehmet Beyhan’dan Doğu Akdeniz uyarısı! ABD’nin sinsi yasa planı ifşa oldu!
Gündem

Gazeteci Mehmet Beyhan’dan Doğu Akdeniz uyarısı! ABD’nin sinsi yasa planı ifşa oldu!

Milat Gazetesi yazarı Mehmet Beyhan, ABD Senatosu’ndan geçen S.4443 kodlu yasa tasarısının Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de denklem dışı bırakmayı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23