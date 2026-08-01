Rusya'yı sarsan patlama! Ölüler var
Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.
usya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi.
Rus basınında yer alan haberlere göre, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan restoranda patlama yaşandı.
Patlama sonucu restoranda yangın çıkarken, olay yerine acil servis ekipleri intikal etti.
Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
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