  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akın akın turkuaz suları görmeye geliyorlar! Dünyanın en genç şelalesi Türkiye’de Sabah uyanır uyanmaz sıcak su içmek gerçekten işe yarıyor mu? Rusya'yı sarsan patlama! Ölüler var Ezber bozan sonuç! Karbonhidratı düşman ilan edenler dikkat İran'dan “en kötü senaryo” açıklaması Derin uykuya yatırılan uçaklar Türkiye’ye nasıl teslim edilecek? İşte cevabı… Er meydanında nefes kesen kapışma! Dursunköy'de pehlivanlar Kırkpınar havası estirdi! Küçük 5 değişiklik! Mutfaktaki ağır diyetleri yapan: Kalıcı kilo yönetimi yapmak mümkün! Yavaş yemek yemeli
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Rusya'yı sarsan patlama! Ölüler var

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Rusya'yı sarsan patlama! Ölüler var

Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

#1
Foto - Rusya'yı sarsan patlama! Ölüler var

usya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi.

#2
Foto - Rusya'yı sarsan patlama! Ölüler var

Rus basınında yer alan haberlere göre, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan restoranda patlama yaşandı.

#3
Foto - Rusya'yı sarsan patlama! Ölüler var

Patlama sonucu restoranda yangın çıkarken, olay yerine acil servis ekipleri intikal etti.

#4
Foto - Rusya'yı sarsan patlama! Ölüler var

Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa’da masada otururken yakalandı! Gurbetçi vatandaş firari Can Dündar’ı tek cümleyle rezil etti!
Gündem

Fransa’da masada otururken yakalandı! Gurbetçi vatandaş firari Can Dündar’ı tek cümleyle rezil etti!

MİT tırları davasının firari sanığı terörist FETÖ’cü Can Dündar, Fransa’da bir kafede otururken kendisini tanıyan vatansever bir gurbetçi va..
Gürsel Tekin görevden alındı mı? CHP sözcüsü soruyu geçiştirdi...
Gündem

Gürsel Tekin görevden alındı mı? CHP sözcüsü soruyu geçiştirdi...

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, ‘İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in görevden alındığı ve yerine eski Kağıthane ilçe başkanının..
Nasır çilesinden 1 günde kurtulun, nasıl mı? İşte cevabı..
Kadın - Aile

Nasır çilesinden 1 günde kurtulun, nasıl mı? İşte cevabı..

Gün içinde çok fazla ayakta duran, yürüyen kişilerin ayak tabanlarında veya parmak kenarlarında tabaka sertleşmesi meydana gelebilir. Nasır ..
Filistinliler Mescid-i Aksa'ya akın etti
Dünya

Filistinliler Mescid-i Aksa'ya akın etti

Filistin resmi ajansı'na göre, sabah saatlerinden itibaren Filistinliler Mescid-i Aksa’ya akın etti.
Tek başına ordu gibi! Melih Gökçek sosyal medyada ezdi geçti
Gündem

Tek başına ordu gibi! Melih Gökçek sosyal medyada ezdi geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek’in resmi X (eski ismiyle Twitter) hesabı, 2 ay üst üste en çok etkileşim alan sosyal ..
Sekülerizmin gönüllü köleleri: Bedenini pazara çıkaran modern objeler
Aktüel

Sekülerizmin gönüllü köleleri: Bedenini pazara çıkaran modern objeler

Türkiye'nin seküler ve Batıcı mürtecileri tarafından on yıllardır topluma dayatılan "Modernizm kadını özgürleştirdi, Osmanlı'nın karanlığınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23