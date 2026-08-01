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İran'dan "en kötü senaryo" açıklaması

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AA Giriş Tarihi:

İran'dan “en kötü senaryo” açıklaması

Açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, “en kötü senaryolara” dahi hazırlandıklarını söyledi.

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Foto - İran'dan "en kötü senaryo" açıklaması

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Arif, ülkesinin çeşitli senaryolara karşı hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - İran'dan "en kötü senaryo" açıklaması

Şu anda halk ve piyasanın uyumu sayesinde hiçbir ürünün temininde sorun yaşanmadığını kaydeden Arif, şunları söyledi:

#3
Foto - İran'dan "en kötü senaryo" açıklaması

“Hükümet, iki yıl içinde olası tüm kötü senaryolara karşı gerekli planlamaları yaptı.

#4
Foto - İran'dan "en kötü senaryo" açıklaması

Halkın huzurunun korunması öncelikli hedef olmayı sürdürecek.”

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