İran'dan “en kötü senaryo” açıklaması
Açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, “en kötü senaryolara” dahi hazırlandıklarını söyledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, “en kötü senaryolara” dahi hazırlandıklarını söyledi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Arif, ülkesinin çeşitli senaryolara karşı hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.
Şu anda halk ve piyasanın uyumu sayesinde hiçbir ürünün temininde sorun yaşanmadığını kaydeden Arif, şunları söyledi:
“Hükümet, iki yıl içinde olası tüm kötü senaryolara karşı gerekli planlamaları yaptı.
Halkın huzurunun korunması öncelikli hedef olmayı sürdürecek.”
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