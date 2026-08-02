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Tarihe geçecek olay! Kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı

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Tarihe geçecek olay! Kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı

Mersin’de motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü, aracın kaputuna düşen çocuğu indirdikten sonra yeniden hareket ederek yerdeki iki yaralının üzerinden geçti.

#1
Foto - Tarihe geçecek olay! Kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı

Mersin’in Toroslar ilçesinde meydana gelen kazanın ardından yaşananlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

#2
Foto - Tarihe geçecek olay! Kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı

Çağdaşkent Mahallesi’nde ilerleyen, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, şeridinden çıkarak karşı yönden gelen ve üzerinde 4 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı.

#3
Foto - Tarihe geçecek olay! Kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı

Çarpışmayla motosikletteki 3 kişi yola savruldu, bir çocuk ise otomobilin kaputunun üzerine düştü.

#4
Foto - Tarihe geçecek olay! Kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı

Kaza, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'nde meydana geldi.

#5
Foto - Tarihe geçecek olay! Kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı

Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken şeridinden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptı.

#6
Foto - Tarihe geçecek olay! Kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 4 kişiden 3'ü yola savrulurken, bir çocuk otomobilin kaputunun üzerine düştü.

#7
Foto - Tarihe geçecek olay! Kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı

Otomobil sürücüsü, panik halde aracından inerek kaputtaki çocuğu indirdikten sonra yeniden direksiyon başına geçti. Otomobil sürücüsü, daha sonra yaralı halde yerde yatan iki kişinin üzerinden geçerek kaza yerinden kaçtı. Bu anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

#8
Foto - Tarihe geçecek olay! Kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak harekete geçerken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ise kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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