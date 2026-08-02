Tarihe geçecek olay! Kaputtaki çocuğu indirip yaralıları ezerek kaçtı
Mersin’de motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü, aracın kaputuna düşen çocuğu indirdikten sonra yeniden hareket ederek yerdeki iki yaralının üzerinden geçti.
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Mersin’de motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü, aracın kaputuna düşen çocuğu indirdikten sonra yeniden hareket ederek yerdeki iki yaralının üzerinden geçti.
Mersin’in Toroslar ilçesinde meydana gelen kazanın ardından yaşananlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Çağdaşkent Mahallesi’nde ilerleyen, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, şeridinden çıkarak karşı yönden gelen ve üzerinde 4 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı.
Çarpışmayla motosikletteki 3 kişi yola savruldu, bir çocuk ise otomobilin kaputunun üzerine düştü.
Kaza, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'nde meydana geldi.
Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken şeridinden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 4 kişiden 3'ü yola savrulurken, bir çocuk otomobilin kaputunun üzerine düştü.
Otomobil sürücüsü, panik halde aracından inerek kaputtaki çocuğu indirdikten sonra yeniden direksiyon başına geçti. Otomobil sürücüsü, daha sonra yaralı halde yerde yatan iki kişinin üzerinden geçerek kaza yerinden kaçtı. Bu anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak harekete geçerken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ise kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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