  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sahte evrakla yedieminden araba çıkarıp… Skandal olay!

Fenerbahçe'den Hacıosmanoğlu'na mesaj! Kürsüden gönderme: Yıldız savaşları başladı mı?

Okan Buruk Arjantin futbolunun geleceğini istedi, Galatasaray'a 6/8 komple paket yıldız geliyor! Torreira rahat nefes alacak

Kıbrıs’tan “Ağır bir konuk” Yok öyle federasyon, tek devleti kabul edecekler! Öyle ya da böyle buna boyun eğecekler çünkü biz bunun bedelini ödüyoruz

Galatasaray’a şok! Çok büyük iddia: Her an alabilirler: Kriz fışkırırken yine Icardi haberleri geldi: Kabus olacak…

Haluk Levent Amerika'ya böyle seslendi... Kötülük ABD'yi sardı: Olay Netanyahu çıkışı! Lanet olsun...

Ali Koç sonunda bunu yapacak artık! Duyurdular: Yaptıkları transferi görünce ‘herkes bu nasıl olur?” diyecek…

Ülkemizi beğenmeyenlere duyurulur! Japonya'dan geldi bakın nereye yerleşti

Paris'te olaylı olimpiyat açılışı! TRT fark eder fark etmez yayını kesti... O görüntüler olay oldu!

Bu haberi duyan şok geçirebilir! Evet yanlış duymadınız: Daha çok erken, aman kulaklarını kapa Semih!
Gündem
11
Sahte evrakla yedieminden araba çıkarıp… Skandal olay!

2024-07-27 14:03:40
Sahte evrakla yedieminden araba çıkarıp… Skandal olay!

İstanbul merkezli 8 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 27 kişi yakalandı.

#1
Foto - Sahte evrakla yedieminden araba çıkarıp… Skandal olay!

İstanbul merkezli 8 ilde bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, yediemin otoparklarından sahte evrakla çıkardıkları hacizli araçları sattıkları ileri sürülen 27 kişi yakalandı.

#2
Foto - Sahte evrakla yedieminden araba çıkarıp… Skandal olay!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının çalıntı ve change araçlara yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan iki aylık fiziki ve teknik takibin ardından operasyon gerçekleştirildi.

#3
Foto - Sahte evrakla yedieminden araba çıkarıp… Skandal olay!

İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Manisa, Bilecik, Kırıkkale, Kocaeli'deki eş zamanlı operasyonda, aralarında icra memurları, zabıt katipleri, noter görevlileri ile yediemin otoparkı yetkililerinin de olduğu 27 kişi yakalandı. Satışı yapılan 18 araç ele geçirildi.

#4
Foto - Sahte evrakla yedieminden araba çıkarıp… Skandal olay!

"Suç̧ işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "görevi kötüye kullanmak" ile suçlanan şüphelilerin, yediemin otoparkında önceden belirledikleri hacizli ve yakalamalı araçlara icra müdürlüğünce ihalesi yapılmış gibi işlem yaparak Türkiye Noterler Birliğine resmi yazılar yazıkları tespit edildi.

#5
Foto - Sahte evrakla yedieminden araba çıkarıp… Skandal olay!

Şüphelilerin, bu işlemden sonra şerhi kaldırılan onlarca lüks aracı, yazılan resmi yazılarla noterliğe giderek kendi adlarına tescil ettirdikleri belirlendi.

#6
Foto - Sahte evrakla yedieminden araba çıkarıp… Skandal olay!

İncelemelerde, zanlıların bu şekilde araçları otoparktan çıkardıkları, dikkat çekmemek ve yasa gereği aracın eski sahibine iade olmaması için yine örgüt üyeleri adına ikinci kez el değiştirdikleri, daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarını aracı olarak kullanıp araçları iyi niyetli üçüncü kişilere sattıkları tespit edildi.

#7
Foto - Sahte evrakla yedieminden araba çıkarıp… Skandal olay!

Polis, şebekenin, aralarında lüks araçların da bulunduğu 7 aracı da para karşılığında çoban H.I'nın üzerine yaptırdığını da ortaya çıkardı.

#8
Foto - Sahte evrakla yedieminden araba çıkarıp… Skandal olay!

Operasyonda 31 aracın şebeke üyelerince yediemin otoparklarından çıkartılmadan satışını önleyen polis, 22 aracın ise tescil yapılarak satışının gerçekleştiğini ve otoparklardan çekiciyle çıkarıldığı tespit etti.

#9
Foto - Sahte evrakla yedieminden araba çıkarıp… Skandal olay!

Polisin ele geçirdiği 18 araç, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

#10
Foto - Sahte evrakla yedieminden araba çıkarıp… Skandal olay!

Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 13'ü serbest bırakıldı. Soruşturma çerçevesinde daha önce yapılan operasyonda gözaltına alınan icra müdür yardımcısı O.K'nin de tutuklandığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'yi ülkeden kovup altınlarını Türkiye'ye teslim ettiler! Her yerden altın fışkırıyor
Ekonomi

ABD'yi ülkeden kovup altınlarını Türkiye'ye teslim ettiler! Her yerden altın fışkırıyor

Geçtiğimiz günlerde ABD'yi ülkeden kovan Afrika ülkesi Nijer, altın madenleri için Türkiye ile çalışmalara başladı. Bununla ilgili konuşan E..
Koç Grubu'nun elinden Kalamış Yat Limanı'nı almıştı! Vahit Karaarslan şimdi de orayı aldı
Ekonomi

Koç Grubu'nun elinden Kalamış Yat Limanı'nı almıştı! Vahit Karaarslan şimdi de orayı aldı

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı açık artırmasında Koç Grubu'nu geçerek ihaleyi kazanan Vahit Karaarslan, şimdi de Sümer Holding A.Ş. adına kay..
Rusya’da baraj patladı
Dünya

Rusya’da baraj patladı

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle barajın patlaması sonucu onlarca ev sular altında kaldı.
KKTC'den tarihi keşif! Devasa kaynak bulundu, saatte 80 ton akıyor, ucu bucağı yok
Ekonomi

KKTC'den tarihi keşif! Devasa kaynak bulundu, saatte 80 ton akıyor, ucu bucağı yok

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, büyük bir su kaynağı keşfettiklerini duyurdu.
Alman TV kanalı KKTC'yi tanıdı Rum basını küplere bindi
Gündem

Alman TV kanalı KKTC'yi tanıdı Rum basını küplere bindi

Almanya merkezli ARD1 televizyonu bir programda KKTC'nin haritasına yer verdi. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıl dönümünü anlatan programda ..
Selçuk Bayraktar Katar'ı salladı! Tokat gibi sözler
Gündem

Selçuk Bayraktar Katar'ı salladı! Tokat gibi sözler

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Katar basınına çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. Yazı ülkede gündem oldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23