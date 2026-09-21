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Sahneye çıkan Türk sistemleri Yunanistan’ı dumura uğrattı! Elektronik savaşta çıta öyle bir yükseldi ki Atina ne yapacağını şaşırdı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Sahneye çıkan Türk sistemleri Yunanistan’ı dumura uğrattı! Elektronik savaşta çıta öyle bir yükseldi ki Atina ne yapacağını şaşırdı

ASELSAN'ın geliştirdiği ileri teknoloji podlarla donatılan Bayraktar TB2 insansız hava araçları, 18 ülkenin uluslararası savunma heyeti önünde icra edilen demo gösterimiyle nefesleri kesti. Gerçek radar sistemlerine karşı ilk kez test edilen ve koordineli şekilde çalışan yerli sistemler, hedef tespiti ve elektronik taarruz kabiliyetleriyle adeta gövde gösterisi yaptı. Türkiye'nin attığı bu dev adımı manşetlerine taşıyan Yunan basını, Türklerin elektronik savaş alanında çıtayı ulaşılamaz bir noktaya çıkardığını itiraf etti.

#1
Foto - Sahneye çıkan Türk sistemleri Yunanistan’ı dumura uğrattı! Elektronik savaşta çıta öyle bir yükseldi ki Atina ne yapacağını şaşırdı

ASELSAN tarafından geliştirilen teknolojilerle donatılan Bayraktar TB2 insansız hava araçları, uluslararası heyetlerin karşısına çıktı. Bayraktar TB2'lere entegre edilen ANTIDOT 2ES 100 Elektronik Destek (ED) Podu, ANTIDOT 2EA 200 Elektronik Harp (EH) Podu ve FULMAR 200 Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Podu, 18 ülkeden uluslararası savunma heyetinin katılımıyla Konya'da düzenlenen demo gösteriminde başarıyla görev yaptı.

#2
Foto - Sahneye çıkan Türk sistemleri Yunanistan’ı dumura uğrattı! Elektronik savaşta çıta öyle bir yükseldi ki Atina ne yapacağını şaşırdı

Faaliyet kapsamında Bayraktar TB2'lerde görev yapan ANTIDOT ve FULMAR podları koordineli şekilde çalışarak elektronik destek, elektronik taarruz, keşif ve gözetleme kabiliyetlerini aynı operasyonel senaryoda sergiledi. Demo gösteriminde, bir TB2'ye ANTIDOT 2ES 100 ve ANTIDOT 2EA 200 podları, diğer TB2'ye ise FULMAR 200 podu entegre edildi. İlk testte, ANTIDOT, uçuş sırasında hedef radar sistemini tespit ederek konumunu başarıyla belirledi. ED podunun elde ettiği hedef verilerini aktarmasının ardından, ANTIDOT ile hedefe elektronik taarruz gerçekleştirildi. Böylece ANTIDOT sistemleriyle donatılan TB2'nin tespit edilmeden hedefe yaklaşması sağlandı. Faaliyet kapsamında ANTIDOT, TB2 üzerinde gerçek radar sistemlerine karşı ilk kez test edilirken, ANTIDOT ve FULMAR'ın birlikte çalışabilirliği de başarıyla gösterildi.

#3
Foto - Sahneye çıkan Türk sistemleri Yunanistan’ı dumura uğrattı! Elektronik savaşta çıta öyle bir yükseldi ki Atina ne yapacağını şaşırdı

Bayraktar TB2'nin yeni milli teknolojilerle donatılması Yunanistan'da gündem oldu.

#4
Foto - Sahneye çıkan Türk sistemleri Yunanistan’ı dumura uğrattı! Elektronik savaşta çıta öyle bir yükseldi ki Atina ne yapacağını şaşırdı

Türkiye'nin Bayraktar TB2'yi ASELSAN sistemleriyle elektronik harp rolünde test ettiğini yazan Yunan basını, "Türkiye, son teknoloji ürünü TB2 Bayraktar ile elektronik savaş alanında çıtayı yükseltiyor" ifadelerini kullandı.

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