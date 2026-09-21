Sahneye çıkan Türk sistemleri Yunanistan’ı dumura uğrattı! Elektronik savaşta çıta öyle bir yükseldi ki Atina ne yapacağını şaşırdı

Faaliyet kapsamında Bayraktar TB2'lerde görev yapan ANTIDOT ve FULMAR podları koordineli şekilde çalışarak elektronik destek, elektronik taarruz, keşif ve gözetleme kabiliyetlerini aynı operasyonel senaryoda sergiledi. Demo gösteriminde, bir TB2'ye ANTIDOT 2ES 100 ve ANTIDOT 2EA 200 podları, diğer TB2'ye ise FULMAR 200 podu entegre edildi. İlk testte, ANTIDOT, uçuş sırasında hedef radar sistemini tespit ederek konumunu başarıyla belirledi. ED podunun elde ettiği hedef verilerini aktarmasının ardından, ANTIDOT ile hedefe elektronik taarruz gerçekleştirildi. Böylece ANTIDOT sistemleriyle donatılan TB2'nin tespit edilmeden hedefe yaklaşması sağlandı. Faaliyet kapsamında ANTIDOT, TB2 üzerinde gerçek radar sistemlerine karşı ilk kez test edilirken, ANTIDOT ve FULMAR'ın birlikte çalışabilirliği de başarıyla gösterildi.