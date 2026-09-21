Sahneye çıkan Türk sistemleri Yunanistan’ı dumura uğrattı! Elektronik savaşta çıta öyle bir yükseldi ki Atina ne yapacağını şaşırdı
ASELSAN'ın geliştirdiği ileri teknoloji podlarla donatılan Bayraktar TB2 insansız hava araçları, 18 ülkenin uluslararası savunma heyeti önünde icra edilen demo gösterimiyle nefesleri kesti. Gerçek radar sistemlerine karşı ilk kez test edilen ve koordineli şekilde çalışan yerli sistemler, hedef tespiti ve elektronik taarruz kabiliyetleriyle adeta gövde gösterisi yaptı. Türkiye'nin attığı bu dev adımı manşetlerine taşıyan Yunan basını, Türklerin elektronik savaş alanında çıtayı ulaşılamaz bir noktaya çıkardığını itiraf etti.