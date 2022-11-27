2022-11-27 17:31:12 Sahilde dehşete düşüren görüntü! Sırrı hala çözülemedi
Brezilya'da sahilde yürüyen bir çift, karşılaştığı manzara karşısında dehşeti yaşadı.
Brezilya'da sahilde yürüyen bir çift, karşılaştığı manzara karşısında dehşeti yaşadı.
Brezilya'da yaşayan Leticia Gomes Santiagove isimli kadın ve Devanir Souza isimli adam sahilde yürürken başlarına gelen olayla adeta dehşete düştüler.
Ülke basınında da geniş bir yankı uyandıran olayda, Sao Paulo'daki sahil kıyısında yürüyen çift, kumdan fırlayan iskelet eli görünce şoke oldular.
Bir insan ya da hayvan eline benzemeyen iskelet, çifti şaşkına uğrattı. Genç çift dokunmadıkları elin hemen birkaç pozunu çekip yetkililere gönderdi.
Olay yerine gelen yetkililer de eli incelemek üzere koruma altına aldı.
Genç çift tarafından bulunan esrarengiz elin kime ait olduğu konusu da tartışma başlattı.
Bir kesim, elin bir uzaylıya ait olduğunu öne sürerken, başka bir kesim de fosil olabileceğini iddia etti.
Esrarengiz elle ilgili gerçek, uzmanların çalışmasından sonra ortaya çıkacak.
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