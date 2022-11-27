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Dünya
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Sahilde dehşete düşüren görüntü! Sırrı hala çözülemedi

2022-11-27 17:31:12
Sahilde dehşete düşüren görüntü! Sırrı hala çözülemedi

Brezilya'da sahilde yürüyen bir çift, karşılaştığı manzara karşısında dehşeti yaşadı.

#1
Foto - Sahilde dehşete düşüren görüntü! Sırrı hala çözülemedi

Brezilya'da yaşayan Leticia Gomes Santiagove isimli kadın ve Devanir Souza isimli adam sahilde yürürken başlarına gelen olayla adeta dehşete düştüler.

#2
Foto - Sahilde dehşete düşüren görüntü! Sırrı hala çözülemedi

Ülke basınında da geniş bir yankı uyandıran olayda, Sao Paulo'daki sahil kıyısında yürüyen çift, kumdan fırlayan iskelet eli görünce şoke oldular.

#3
Foto - Sahilde dehşete düşüren görüntü! Sırrı hala çözülemedi

Bir insan ya da hayvan eline benzemeyen iskelet, çifti şaşkına uğrattı. Genç çift dokunmadıkları elin hemen birkaç pozunu çekip yetkililere gönderdi.

#4
Foto - Sahilde dehşete düşüren görüntü! Sırrı hala çözülemedi

Olay yerine gelen yetkililer de eli incelemek üzere koruma altına aldı.

#5
Foto - Sahilde dehşete düşüren görüntü! Sırrı hala çözülemedi

Genç çift tarafından bulunan esrarengiz elin kime ait olduğu konusu da tartışma başlattı.

#6
Foto - Sahilde dehşete düşüren görüntü! Sırrı hala çözülemedi

Bir kesim, elin bir uzaylıya ait olduğunu öne sürerken, başka bir kesim de fosil olabileceğini iddia etti.

#7
Foto - Sahilde dehşete düşüren görüntü! Sırrı hala çözülemedi

Esrarengiz elle ilgili gerçek, uzmanların çalışmasından sonra ortaya çıkacak.

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