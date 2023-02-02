2023-02-02 06:13:12 Sağlık Bakanlığı'ndan 'Strep-A' uyarısı! Bu semptomlara dikkat
Sağlık Bakanlığı, halk arasında "beta" olarak bilinen Strep-A bakterisinin neden olduğu enfeksiyona ilgili kamuoyundaki soru işaretlerinin giderilmesi amacıyla yeni bir duyuru yayımladı. Duyuruda, hastaların antibiyotik tedavisinin 24'üncü saati tamamlanana kadar işe, okula veya kreşe gitmemesi gerektiği bildirildi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı bilgilendirmede Strep-A'nın nasıl bulaştığı, belirtileri, tedavisi ve hangi durumların acil olduğuna ilişkin tüm detaylara yer verildi. İşte o duyuru: